شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: انتخاب 3 أعضاء جدد فى لجنة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، وبناء على دعوة من قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة حقوق الإنسان"، انعقاد اجتماع الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، الذى خصص لانتخاب ثلاثة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة فى عضوية لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" إثر انتهاء ولاية ثلاثة أعضاء في اللجنة.

وقد انعقد الاجتماع برئاسة السفيرعبد الله بن ناصر الرحبي المندوب الدائم لسلطنة عمان بتزكية كافة الحضور، وبمشاركة ممثلي كافة الدول الأطراف (18 دولة عضوا) وبإشراف إدارة الشؤون القانونية. وأسفر الاجتماع عن انتخاب كل من: المستشار مجدي فارس حردان "دولة فلسطين"، والسيد يعيش تمام الشوقي "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، والعميد محمد علي الشحي "دولة الإمارات العربية المتحدة"، على أن تبدأ ولايتهم كأعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) ابتداء من اليوم.

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