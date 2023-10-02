البرهان: الجيش السوداني يقاتل مرتزقة من جميع الجهات انتهكوا حرمات المواطنين

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وقال البرهان أن "القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني".
ودلل قائد الجيش على ذلك بـ "بالتفاف مواطني المنطقة حول الفرقة التاسعة عشر مشاة والذين يمثلون كل السودان".
أمس, 19:46 GMT
واتهم البرهان بعض السياسيين (لم يسمهم) "بممارسة الكذب والتضليل دعماً للمليشيا المتمردة"، مستدركا "لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده".
وقال إن "بعض السياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه".
وأضاف أن "القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم المليشيا الإرهابية فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواعي لاتستند على منطق".
ولم تعلق قوات "الدعم السريع" التي اتهمها البرهان بالاستعانة بالمرتزقة، على تلك الاتهامات حتى الساعة 11:45 توقيت غرينتش.
أمس, 15:50 GMT