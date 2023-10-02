البرهان: الجيش السوداني يقاتل مرتزقة من جميع الجهات انتهكوا حرمات المواطنين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال تفقده للفرقة التاسعة عشر مشاة بالولاية الشمالية، حيث كان في استقباله قائد الفرقة التاسعة عشر مشاة وقادة الوحدات، على ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال البرهان أن "القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني".

ودلل قائد الجيش على ذلك بـ "بالتفاف مواطني المنطقة حول الفرقة التاسعة عشر مشاة والذين يمثلون كل السودان".

أمس, 19:46 GMT

واتهم البرهان بعض السياسيين (لم يسمهم) "بممارسة الكذب والتضليل دعماً للمليشيا المتمردة"، مستدركا "لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده".

وقال إن "بعض السياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه".

وأضاف أن "القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم المليشيا الإرهابية فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواعي لاتستند على منطق".

ولم تعلق قوات "الدعم السريع" التي اتهمها البرهان بالاستعانة بالمرتزقة، على تلك الاتهامات حتى الساعة 11:45 توقيت غرينتش.

أمس, 15:50 GMT

ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة في أنحاء السودان.

ويسعى كل من طرفي النزاع إلى السيطرة على مقرات حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية، واتفق الطرفان عدة مرات على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.