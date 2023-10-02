السلطات المصرية تصدر أول تعليق رسمي على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "مصراوي"، بيانا عن الشبكة، قالت فيه إنها تلقت بلاغا بنشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية، الساعة 3:20 صباح اليوم الاثنين، بحسب الموقع.

وأوضح البيان أنه "على الفور وجّه المحافظ برفع حالة استعداد جميع مقدمي خدمات الطوارئ بمركز السيطرة الإقليمي بالمحافظة، ومتابعة الحادث، وتوجيه كافة الدعم خلال مكافحة الحريق، وانتقل لمتابعة الحريق عن قرب يرافقه القيادات التنفيذية".

وأضاف البيان: "تولى محافظ الإسماعيلية الإشراف على إدارة الأزمة بنفسه من أمام مبنى مديرية الأمن، حيث أمر بالدفع بـ2 راصد بأجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الحادث ونقل الصورة إلى غرفة عمليات الشبكة الوطنية".

وتابع البيان أنه "في تمام الساعة 5:44 صباحا بالتوقيت المحلي، تم نقل 7 مصابين بمعرفة فرع إسعاف الإسماعيلية، وتم نقل باقي المصابين تباعا، حيث بلغ عدد المصابين 38 مصابًا".

وأوضحت الهيئة عدد السيارات والمركبات المشاركة في مواجهة الحادث، حيث تم دفع سيارة إطفاء من محافظة الإسماعيلية، و3 سيارات إطفاء تابعة لهيئة قناة السويس، و3 سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة، والدفع بـ17 سيارة إسعاف من محافظة الإسماعيلية، و3 سيارات إسعاف من هيئة قناة السويس، و2 طائرة إطفاء، وتم التواصل مع مدير أزمات بورسعيد والدفع بـ5 سيارات إطفاء للدعم، كما تم الدفع بـ5 سيارة إطفاء منهم سيارتين مزودتين بسلم هيدروليكي، بحسب بيان الهيئة.

في السياق ذاته، تم التواصل مع مدير أزمات محافظة الشرقية، حيث جرى الدفع 3 سيارات إطفاء منهم سيارتين مزودتين بسلم، كما تم تعبئة 3 ونشات عملاق من الجهات المدنية لمعاونة ونش إنقاذ الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية لإنقاذ الجنود الموجودين أعلى المبنى، وتم احتواء الحريق والسيطرة عليه ويتم الآن استكمال عملية التبريد، بحسب البيان.