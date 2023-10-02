شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين الانتهاكات المستمرة للمتطرفين فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الانتهاكات المستمرة للمتطرفين فى المسجد الأقصى المبارك ـ الحرم القدسى الشريف، والتقييدات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين فى البلدة القديمة للقدس.

وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن على إسرائيل احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية، مطالباً بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، معيداً التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك ـ الحرم القدسى الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأعاد الناطق الرسمي باسم الوزارة، طبقا لبيان اليوم الاثنين، التأكيد بأنه ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة وبأنها لا تملك فرض أي قيودٍ على دخول المسجد الأقصى المبارك ـ الحرم القدسى الشريف.

وشدد في ذات السياق على أن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك ـ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم وفي محيطه، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.