شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوى من الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعما للميليشيا المتمردة لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوى من الشعب كله ولا وجود لأى تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده.

وقال إعلام مجلس السيادة بالسودان - فى بيان اليوم- إن ذلك جاء ذلك الزيارة التفقدية التي قام بها القائد العام للفرقة التاسعة عشرة مشاة بالولاية الشمالية، حيث كان فى استقباله قائد الفرقة وقادة الوحدات، حيث تلقى البرهان توضيحا من قائد الفرقة أعقبه لقاء مع ضباط الصف والجنود ،أشاد فيه بأدوار الفرقة ومنتسبيها في معركة الكرامة .

وترحم القائد العام على أرواح الشهداء وحيا المرابطين الذين أفشلوا مخطط الغدر والخيانة من الجماعة الارهابية بقيادة الأخوين .

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني مستشهدا بالتفاف مواطني المنطقة حول الفرقة التاسعة عشرة مشاة والذين يمثلون كل السودان .

وأوضح القائد العام أن بعض السياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه .

وأضاف القائد العام أن القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم المليشيا الارهابية فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواعي لا تستند على منطق، مؤكدا على انتصار القوات المسلحة لأنها على حق ومسنودة بالشعب السوداني، لافتا إلى أن النهاية الفعلية لهذه المعركة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب .