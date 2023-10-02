شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سوريا الجديد لدى تونس يؤدى اليمين الدستورية لبدء مهامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى السفير محمد محمد، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، سفيرًا للجمهورية العربية السورية، لدى الجمهورية التونسية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن " السفير الجديد أدى اليمين أمام الرئيس بشار الأسد، اليوم"، مشيرة إلى أن الأسد تمنى للسفير محمد محمد النجاح في مهمته.

وأعلنت سوريا، في أبريل لماضي، إعادة فتح سفارتها في تونس، وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة، في وقت سابق.