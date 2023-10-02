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سفير سوريا الجديد لدى تونس يؤدى اليمين الدستورية لبدء مهامه

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القاهرة - سامية سيد - أدى السفير محمد محمد، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، سفيرًا للجمهورية العربية السورية، لدى الجمهورية التونسية.

 

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن " السفير الجديد أدى اليمين أمام الرئيس بشار الأسد، اليوم"، مشيرة إلى أن الأسد تمنى للسفير محمد محمد النجاح في مهمته.

 

وأعلنت سوريا، في أبريل لماضي، إعادة فتح سفارتها في تونس، وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة، في وقت سابق.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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