شكرا لقرائتكم خبر عن تكتل إحياء ليبيا يرحب بإجماع البرلمان الليبى على إصدار القوانين الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب تكتل إحياء ليبيا بإجماع مجلس النواب الليبي على إصدار القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، مؤكدا تطلعه إلى إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة مصغرة ومهنية، يتركز عملها على إعداد وتنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، عاجلة، ونزيهة، كما ورد في القوانين المذكورة، لافتا إلى استمراره في التواصل والحوار والتشاور الوطني بالخصوص.

ووافق البرلمان الليبي خلال جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات.

كان تكتل إحياء ليبيا قد طالب بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة عاجلا، تشكيل حكومة جديدة يتركّز اختصاصها في الإعداد لتلك الانتخابات المتزامنة المنشودة.

أكد تكتل إحياء ليبيا في بيان صحفى الدفع بالمرشح عارف النايض لمنصب رئيس وزراء الحكومة المصغرة التي سيشكلها مجلس النواب الليبي بالتشاور مع مجلس الدولة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب الترشح حسب الإجراءات التي سيعلنها مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأكد التكتل أنه سيسعى بالتّشاور والتّعاون مع المؤسّسات السّياديّة والقوى السّياسيّة والمدنيّة والمجتمعيّة اللّيبيّة، لتشكيل هذه الحكومة المصغّرة، والمعنيّة بالتّجهيز للانتخابات، مشيرا إلى إصراره على ضرورة الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة، ومنعا للمزيد من المماطلات في إجرائها.