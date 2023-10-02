شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله الثاني يُشيد بدور القوات المسلحة الأردنية في الدفاع عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري من خلال تبادل الخبرات العالمية.



وأشاد العاهل الأردني، بالقوات المسلحة الأردنية، معبرا عن ثقته باحترافيتهم في أداء الواجبات المناطة بهم وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار.

وأبدى الملك عبدالله الثاني اعتزازه بالإنجازات التي يحققها سلاح الجو على جميع المستويات.



جاء ذلك خلال زيارة العاهل الأردني اليوم الاثنين، لمجموعة "سهل نصاب" الجوية، التابعة لجناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي في سلاح الجو الملكي.



واستمع الملك عبدالله الثاني، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي حول سير الأمور التدريبية والفنية والعملياتية والخطط المستقبلية للتطوير.



وتابع الملك تمرينا لطائرة ايرتراكتور AT-802F المخصصة لمهام إطفاء الحرائق، والتي دخلت الخدمة أخيرا.



كما اطلع على تجربة سلاح الجو الملكي في تعديل طائرات الايرتراكتور إلى BPA BLOCK 4، لرفع قدراتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والاستطلاع المسلح بما يلبي متطلبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.



وجال الملك عبدالله الثاني في مختلف أقسام المجموعة، واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول طبيعة الأعمال التي تنفذها، كما اطلع على التطوير والتحديث الذي شهدته طائرات السلاح.