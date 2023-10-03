شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وذلك بكلمته في ختام مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، الذي عقد لليوم الثالث على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي: "ألبي اليوم الاثنين نداء المصريين مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لتحقيق الحلم وأعدكم بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك"، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.

وأضاف السيسي: "أدعو كل المصريين للمشاركة في هذا المشهد الوطني".

الانتخابات الرئاسية المصرية

ووجه السيسي كلمة للمصريين قائلا: "أطلب منكم الدعاء.. إن كان غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسرلي".

ويتولى السيسي الحكم في مصر منذ العام 2014، وبعد إعادة انتخابه عام 2018، تنتهي ولايته الحالية في أبريل المقبل. ولكن بموجب التعديلات المعتمدة على الدستور المصري لعام 2014، يتم السماح للسيسي بالترشح لولاية أخرى مدتها ست سنوات.

هيئة الانتخابات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في الشهر الماضي أنه على الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط، التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 من نفس الشهر.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج في ديسمبر المقبل، ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 65 مليون مصري التصويت.