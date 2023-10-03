شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يبحث مع رئيس الحكومة تفاصيل خطة سير العمل الحكومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، سير العمل الحكومي خلال الفترة القليلة الماضية.



وجرى خلال اللقاء -بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الليلة- التطرق إلى عملية انطلاق تنفيذ الأمر المتعلق بالتدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى المنجزة خلال الفترة من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021.



ومن جهة أخرى، حمّل رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إبلاغ تحياته الأخوية الخالصة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة زيارته إلى الجزائر في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين تونس والجزائر.



وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة أن يكون هذا الاستحقاق الثنائي مناسبة متجدّدة للتأكيد على متانة الروابط بين البلدين وعلى وحدة المصير والمستقبل المشترك.



كما تناول اللقاء الاستعدادات لإعداد مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2024، حيث أكّد الرئيس التونسي على أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي.



وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس التونسي على ضرورة انسجام العمل الحكومي وعلى التزام كل من يتولى المسؤولية بالسياسة التي يضبطها رئيس الدولة كما نصّ على ذلك دستور 25 يوليو 2022.