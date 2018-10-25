شكرا لقرائتكم خبر عن الخوداني: مؤسسة عبدالباري طاهر مسؤولة عن إطلاق سراح الريفي وعبدالمغني والان مع التفاصيل

قال القيادي المؤتمري والإعلامي كامل الخوداني إن مؤسسة نقيب الصحفيين اليمنيين السابق عبدالباري طاهر تتحمل المسؤولية عن اختطاف الحوثيين اثنين من الصحفيين.

وكتب الخوداني على تويتر "نحمل مؤسسة منصه للاعلام والدراسات لصاحبها عبد الباري طاهر مسئولية اطلاق سراح الصحفيين اشرف الريفي وعادل عبدالمغني ومسئولية سلامتهم".

وأضاف أن التحميل "كون المؤسسة من قامت بإستدعائهم لحضور الفعالية ولم تقم بحمايتهم وتم اعتقالهم في مقرها".