شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يأمر بالقبض على شباب اقتحموا مشرحة لتصوير الجثث والان مع التفاصيل

شدد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شباب وثقوا بالفيديو دخولهم لقسم التشريح فى جامعة الملك عبدالعزيز.

وتعود تفاصيل الواقعة أن الشباب قاما صوروا عدة جـثث من داخل المشرحة، ونشروا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن الفيديو، عددا كبيرا من الجثث المصفوفة في أماكن ورفوف مختلفة داخل مشرحة بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة (جامعة المؤسس)،

ويظهر خلال المقطع مصور الفيديو وجوه عدد ممن معه، وسط تعليقات ساخرة وضحكات مستهزئة.

وثارت ردود الفعل الغاضبة فى المملكة اليوم الأربعاء، عقب نشر المقطع على نطاق واسع في السعودية.

وقال صحيفة “سبق” د. شارع البقمى المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبدالعزيز، وفقا لما جاء فى صحيفة "سبق"، إنّ موظفًا يعمل في الشركة المتعاقدة مع الجامعة لصيانة المركز الطبي، هو من قام بالتصوير بعد أن اصطحب أربعة من أصدقائه السعوديين، بينما ينتمي هو لجنسية عربية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها؛ إذ حدثت تجربة مماثلة عام ٢٠١٦، عندما صورت طالبة جامعية في مدينة جدة جثث في المشرحة، ومن ثم نشرها على حسابها على موقع “سناب شات”