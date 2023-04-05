شكرا لقرائتكم خبر عن 7علامات تؤكد إصابتك بانسداد الشرايين.. أبرزها آلام الفك وتنميل الذراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الشرايين دورًا حيويًا في الحفاظ على حياة الجسم من خلال توفير العناصر الغذائية والهرمونات والأكسجين التي تشتد الحاجة إليها إلى الخلايا والأنسجة والأعضاء، ويتسبب انسداد الشرايين في تقليل كمية الدم الغني بالأكسجين الذي يصل إلى قلبك، مما قد يسبب ألمًا في الصدر (يُسمى الذبحة الصدرية) يمكن أن يؤدي البلاك أيضًا إلى تجلط الدم، والذي يمنع تدفق الدم وهو السبب الأكثر شيوعًا للنوبات القلبية، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

لماذا يعد انسداد الشرايين مشكلة صحية شائعة؟

قال الدكتور نيل باتيل، اختصاصي طب الأسرة بمستشفى بروفيدنس سانت جوزيف في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا ، "إنها شائعة جدًا بسبب نظامنا الغذائي وانخفاض النشاط البدني، الشرايين المسدودة ناتجة عن تراكم الترسبات في شرايين الجسم لا تحدث بين عشية وضحاها ولها تأثير تراكمي طوال حياة المرء، وهي شائعة جدًا في الوقت الحاضر لأن الكثير من الأطعمة التي نتناولها هي أطعمة مصنعة وتحتوي على العديد من المكونات غيرالصحية.

الشرايين المسدودة تشكل خطورة إذا لم يتم علاجها

الشرايين المسدودة تشبه القنبلة الموقوتة ، يمكن أن تستغرق سنوات لتتطور ولكن بمجرد انسداد الشريان إلى نقطة حيث يكون هناك نقص في تدفق الدم أو انسداد كامل ، يمكن أن يؤدي ذلك نوبة قلبية أوسكتة دماغية، من الممكن أن تعيش الحياة مع انسداد الشرايين دون أي مخاوف كبيرة ، ومع ذلك ، بشكل عام ، هذه أمراض مقلقة للغاية ويمكن أن يكون من الصعب التعافي منها.

على مر السنين، يمكن أن يضعف CAD أيضًا قلبك ويؤدي إلى مضاعفات ، بما في ذلك:

- عدم انتظام ضربات القلب (مثل الرجفان الأذيني).

-توقف القلب.

-صدمة قلبية.

-فشل القلب."

يمكنك تفريغ الشرايين بشكل طبيعي

إحدى طرق التخلص منها بشكل طبيعي هي استخدام مكملات معينة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وزيت السمك. ويمكن أن تساعد بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة في منع الالتهاب ولكنها قد لا تمنع تراكم الترسبات أو عكس انسداد الشرايين، الطريقة الرائعة هي الصيام المتقطع حيث يشرب الشخص الماء فقط أو الشاي الأخضر / الأسود بدون سكر أو القهوة السوداء بدون سكر أو مبيض.

فإن الصيام لفترة طويلة من الوقت (1-3 أيام) يمكن أن يكون بمثابة تنظيف للجسم ويمكن أن يقلل من التهاب الجسم كله، من المهم الإشارة إلى أن الصيام وزيت السمك أو أحماض أوميجا 3 الدهنية قد لا تجعل الشرايين المسدودة تختفي تمامًا ، بل يمكن أن تساعد في منع المزيد من التراكم.

علامات انسداد الشرايين

لا يشعر معظم الناس عادةً" بانسداد الشرايين حتى يصلوا إلى قدر كبير من الانسداد، نظرًا لحدوث أكثر الشرايين المقلقة في القلب ، فقد تشعر بضيق في الصدر / ألم / ضغط ، أو ضيق في التنفس أثناء ممارسة الأنشطة، قد يعاني البعض أيضًا من ألم في الفك / تنميل / وخز في الذراع عند القيام بأنشطة تشير إلى انخفاض تدفق الدم.