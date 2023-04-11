شكرا لقرائتكم خبر عن "التكلم أثناء النوم" دون وعي أحد أنواع الاضطرابات النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بمعاناة التكلم أثناء النوم بشكل غير إرادي دون وعي، وآخرون يعانون من مسألة المشي أثناء النوم أيضًا، ويعد هذا أحد أنواع الاضطرابات النفسية التي يصاب بها هولاء نتيجة عدة أسباب مختلفة، من بينها سوء معاملة الآباء، بجانب عوامل وراثية، وسوء تغذية، ومشاكل صحية، كل ذلك يودي بالأفراد إلي أنهم يتحدثون خلال نومهم، وفقًا لما نشره موقع ميرور.

كشف فريق من الباحثين من خلال الأبحاث عن أن الشخص يتحدث عدة مرات من خلال نومه وعادة ما يكون المستمعون غير قادرين على فهم ما يقال، حيث تكون الكلمات غريبة ولا معنى لها.

وأكدت الدراسة أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل أكبر لدى الأطفال وخاصة الذكور، ويعرف أن "التكلم في النوم" باسم "somniloquy".

ولكن الأبحاث تشير إلى أن هذه الظاهرةوهي التحدث أثناء النوم، تنشأ كجزء من اضطراب سلوك حركة العين السريعة، حيث تفشل منطقة الدماغ التي تشل الكلام والحركة أثناء النوم في إنجاز عملها بفعالية.

وأشارت دراسة حديثة أجرتها الطبيبة إيزابيل أرنوف، إلى أن الحديث أثناء النوم يعد نوعًا من الاضطرابات النفسية. وألقت أرنوف الضوء على نوعية الكلمات التي ينطق بها المصابون بهذا الاضطراب، من خلال دراسة شملت 232 شخصا بالغا، منهم الأصحاء، وبعضهم يعاني من اضطرابات مختلفة في سلوك النوم.

وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية الكلمات التي تحدث بها المشاركون أثناء نومهم كانت سلبية ، وهو ما يعد أمرا محرجا للغاية، خاصة وأن البعض خلال نومهم يقومون بتوجيه الشتائم والإهانات إلى أشخاص بعينهم.