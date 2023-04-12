شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف عن وفاة أول حالة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، إن الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس H3N8 من أنفلونزا الطيور، ووفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان، وموقع وكالة روتيرز، فانه تم اكتشاف 3 حالات من فيروس H3N8 في الصين منذ عام 2022 حيث تقول منظمة الصحة العالمية إن السلالة لا يبدو أنها تنتشر بسهولة بين البشر.

أكدت منظمة الصحة العالمية، إن حالات أنفلونزا الطيور البشرية عادة ما تكون نتيجة التعرض لدواجن حية أو ميتة أو بيئات ملوثة.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن امرأة توفيت جراء إصابتها بفيروس H3N8 في الصين ، وهي أول حالة وفاة بشرية معروفة من سلالة إنفلونزا الطيور.

من المعروف أن H3N8 تم تداوله منذ عام 2002 بعد ظهوره لأول مرة في الطيور المائية في أمريكا الشمالية، من المعروف أنها تصيب الخيول والكلاب.

لم يتم اكتشافه لدى البشر قبل ظهور حالتين غير قاتلتين - كلاهما في الصين أيضًا - في أبريل ومايو من العام الماضي، والمرأة التي توفيت تبلغ من العمر 56 عاما من مقاطعة جوانجدونج جنوب شرق الصين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السيدة مرضت في 22 فبراير، وأدخلت المستشفى بسبب التهاب رئوي حاد في 3 مارس وتوفيت في 16 مارس، حيث كانت المريضة يعاني من العديد من الحالات الأساسية.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن لديها تاريخ من التعرض للدواجن الحية قبل ظهور المرض وتاريخ من وجود الطيور البرية حول منزلها، مضيفة، إنه "لم تظهر عدوى أو أعراض مرضية على المخالطين عن قرب للحالة وقت الإبلاغ".

في حين أن التعرض لسوق الدواجن الحية قد يكون سبب العدوى ، "لا يزال من غير الواضح ما هو المصدر الدقيق لهذه العدوى وكيف يرتبط هذا الفيروس بفيروسات أنفلونزا الطيور A (H3N8) الأخرى المنتشرة في الحيوانات،" منظمة الصحة العالمية تدعو إلى مزيد من التحقيقات الحيوانية والبشرية.

من بين الحالتين العام الماضي، أصيبت إحداهما بمرض خطير، بينما كانت الأخرى مصابة بمرض خفيف، وقالت منظمة الصحة العالمية إن كلا الحالتين من المحتمل أن تكونا قد أصيبتا بالعدوى من التعرض المباشر أو غير المباشر لدواجن مصابة.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها: يبدو أن هذا الفيروس ليس لديه القدرة على الانتشار بسهولة من شخص لآخر، وبالتالي فإن خطر انتشاره بين البشر على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية يعتبر منخفضًا، ومع ذلك، نظرًا للطبيعة المتطورة باستمرار لفيروسات الأنفلونزا، تؤكد منظمة الصحة العالمية على أهمية المراقبة العالمية للكشف عن التغيرات الفيروسية والوبائية والسريرية المرتبطة بانتشار فيروسات الأنفلونزا التي قد تؤثر على صحة الإنسان أو الحيوان.

عادة ما تكون حالات أنفلونزا الطيور البشرية نتيجة التعرض المباشر أو غير المباشر للدواجن الحية أو النافقة المصابة أو البيئات الملوثة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدوى الأنفلونزا الحيوانية يمكن أن تؤدي إلى أمراض تتراوح بين التهاب الملتحمة أو أعراض خفيفة شبيهة بالأنفلونزا إلى أمراض الجهاز التنفسي الحادة أو حتى الموت، مضيفة، إنه تم الإبلاغ عن أعراض معدية معوية أو عصبية لكنها نادرة.