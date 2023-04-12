شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانية تحتفل بعيد ميلادها الــ 102 وتكشف أسرار التمتع بالعيش حياة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنسب السيدة المعمرة دينكي فلاورز، 101 سنة، من غرب ساسكس ببريطانيا، الفضل في حياتها الطويلة إلى الرقص والتمتع بأشعة الشمس ، حيث كانت راقصة محترفة سابقة، وقد كشفت الجدّة والتي على وشك الاحتفال بعيد ميلادها الـ 102 عن أسرارها في الاستمتاع بحياة طويلة وسعيدة.



فلاورز

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه لا تزال الراقصة المحترفة السابقة، التي ظهرت في برنامج بي بي سي الناجح The Greatest Dancer ، تعلم التلاميذ في مدرسة الرقص الخاصة بها، ستحتفل فلاورز، التي ولدت عام 1921 - بعد 3 سنوات من انتهاء الحرب العالمية الأولى، بعيد ميلادها الـ 102 في 7 مايو بحفل شاي.



لازالت ترقص وهى فى سن ال 102

قالت فلاورز، التي عايشت 5 ملوك و 22 رئيس وزراء، وهي تشارك أسرارها، "لا أستطيع التوقف عن الرقص كما ترون، أوصي بالرقص والتحرك لأظل لائقة صحيا، ولا أجلس طوال اليوم، مضيفة، اننى قمت بتعليم "أجيال" الرقص.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلاورز بدأت الرقص لأول مرة في عام 1924، عن عمر 3 سنوات فقط، وقد غنت للأمير فيليب في عام 1952 والتي تلقت خطاب شكر ملكي، سافرت فلاورز، أيضًا حول العالم لعرض مهاراتها - بما في ذلك في بغداد للرقص أمام العائلة المالكة العراقية



الرقص سر شبابها

تعلمت مهاراتها في أكاديمية كونتي الإيطالية للفنون المسرحية في لندن، بعد أن وقعت في حب التزلج على الجليد، ذهبت أيضًا للتزلج والرقص في جميع أنحاء العالم، وتنصح كل شخص أن يبدأ الرقص للبقاء شابا جسديا وذهنيا.

وأضافت، إن كل يوم أذهب وأرقص في الاستوديو الذي أملكه في المنزل، وأحاول أن أجعل الجميع يفعل ذلك أيضًا، موضحة ، إن ذلك يحافظ على ليونة جسمك، ويدوم لفترة أطول ويجعلك تبدو أصغر بكثير، مؤكدة، إنه من الجيد الاستمرار في تحريك جسمك، وثني ركبتيك وأشياء من هذا القبيل."

وقالت، إن الرقص يبقيك على قيد الحياة والرقص والتواجد في الشمس يجعلني سعيدة، أكدت فلاورز، التي كانت ذات يوم المتزلجة البهلوانية البريطانية الوحيدة: "إن الرقص هو حياتي، ومساعدة الناس على الرقص هي حياتي أيضا، مضيفة، إنها ترى أشخاصًا يجلسون على طوال اليوم ويقرؤون، وترى إنه من المهم النهوض والاستمرار في الحركة.