شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية للتمتع بالنشاط والصحة.. من تحسين الهضم إلى تقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تريد إضافة بعض النشاط إلى خطوتك والشعور بصحة أفضل؟ إليك بعض العلاجات المنزلية الممتعة والسهلة التي يمكن أن تساعدك في تعزيز الصحة العامة والوقاية من بعض الأمراض، ويمكنك بسهولة دمج العادات الصحية في روتينك اليومي والشعور بالراحة من الداخل إلى الخارج وفقا لما نشره موقع " healthshots".

خمسة علاجات منزلية بسيطة يمكنك اتباعها كل يوم من أجل صحة جيدة 1. شرب الماء الدافئ مع الليمون للمعدة

يعد شرب الماء الدافئ مع الليمون طريقة سهلة وفعالة لتعزيز الهضم وتقوية المناعة وترطيب الجسم، يوفر الليمون جرعة جيدة من فيتامين سي الضروري لجهاز المناعة، يمكن أن يساعد هذا المشروب أيضًا في طرد السموم من الجسم، وجدت دراسة نشرت في مجلة الأغذية الطبية أن عصير الليمون يمكن أن يحسن الهضم ويخفف من الإمساك لدى بعض الناس.

2. تناول الزنجبيل للغثيان

الزنجبيل هو مضاد طبيعي للالتهابات ومضاد للأكسدة ، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم وتعزيز الصحة العامة، وفقًا لمراجعة نُشرت في مجلة Journal of Pain Research ، يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل الألم والالتهابات المرتبطة بهشاشة العظام وتشنجات الدورة الشهرية وغيرها من الحالات، يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الغثيان وخفض مستويات الكوليسترول، يمكن أن يوفر شرب شاي الزنجبيل أو إضافته إلى الوجبات هذه الفوائد.

3. تناول حفنة من المكسرات لوظيفة المخ

المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو هي مصدر ممتاز للدهون الصحية والبروتين والألياف، يمكن أن يوفر تناول حفنة من المكسرات يوميًا العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين وظائف المخ والمساعدة في إدارة الوزن.

4. تمرن على التنفس العميق لتقليل التوتر

يمكن أن تساعد تمارين التنفس العميق في تقليل التوتر والقلق ، وتحسين قدرة الرئة ، وتعزيز الاسترخاء، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للطب السلوكي ، فإن ممارسة تمارين التنفس العميق لمدة خمس دقائق فقط يمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات التوتر وتحسن الحالة المزاجية، ما عليك سوى العثور على مكان هادئ ، والجلوس أو الاستلقاء ، والتنفس بعمق داخل وخارج ، مع التركيز على الشهيق والزفير، يمكن القيام بهذه الممارسة لبضع دقائق كل يوم ويمكن أن تساعد في تقليل مستويات التوتر وتعزيز الشعور بالهدوء.

5. استخدم الكركم لجهاز المناعة

الكركم مضاد قوي للأكسدة ومضاد للالتهابات ، يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات في الجسم، يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين وظائف المخ والمساعدة في الهضم، يمكن أن توفر إضافة الكركم إلى وجبات الطعام أو شرب شاي الكركم هذه الفوائد.