شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تأثير وسائل التواصل الاجتماعي السلبى على الصحة العقلية والنفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لا يمكن التقليل من النمو والتأثير المستمر لمنصات التواصل الاجتماعي في عالم اليوم المدفوع بالتكنولوجيا. ومع ذلك ، وسط الفوائد المختلفة للبقاء على اتصال عالميًا وتعزيز الشبكات والترفيه والتواصل ، هناك تأثير مقلق بشكل متزايد على الصحة العقلية، وأظهرت الأبحاث أيضًا أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الصحة العقلية من خلال توفير الدعم الاجتماعي وتعزيز التعبير عن الذات وربط الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة. ومع ذلك، قد تفوق الآثار الضارة هذه الآثار الإيجابية ، خاصة للأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط أو يعانون من حالات صحية عقلية موجودة مسبقًا، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

من خلال المشاركة المستمرة فى مواقع التواصل الاجتماعى، أدى الوقت الذي نقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي عن غير قصد إلى زيادة أعراض الاكتئاب . تشير العديد من الدراسات إلى أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بمشاعر العزلة وتدني احترام الذات والقلق.

طرق تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تؤثر بها وسائل التواصل الاجتماعي على صحتك العقلية.

المقارنة واحترام الذات

يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تخلق ثقافة المقارنة ، حيث يقارن الناس حياتهم ومظهرهم وإنجازاتهم مع الآخرين. هذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بعدم الكفاءة ، وتدني احترام الذات ، والاكتئاب ، خاصة بين الشباب. مدفوعًا في المقام الأول بالحاجة إلى تصوير صورة مثالية عبر الإنترنت ، يقارن الأفراد أنفسهم باستمرار بالآخرين ، مما يضخم مشاعر النقص والحسد.

التنمر الإلكتروني

على عكس التنمر التقليدي ، يحدث التنمر عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم الرقمي ، مما يسمح للجاني بالبقاء مجهول الهوية. يتعرض الضحايا للقذف والتهكم ، وفي الحالات الشديدة ، المطاردة ، مما قد يكون له آثار مدمرة. يمكن أن تؤدي الصدمة العاطفية التي يسببها التنمر عبر الإنترنت إلى القلق الشديد والاكتئاب وحتى الأفكار الانتحارية. أظهر استطلاع أن معظم المراهقين والمراهقين قد تعرضوا لشكل من أشكال التنمر عبر الإنترنت ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مخيفة على مستقبل مجتمعنا المعولم.

الإدمان والإلهاء

يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مسببة للإدمان ، حيث يقضي الأشخاص ساعات في التمرير عبر الخلاصات والتحقق من الإشعارات وزيادة وقت الشاشة والتفاعل مع الآخرين. يمكن أن يؤدي هذا إلى تشتيت الانتباه عن العلاقات والمسؤوليات الواقعية ، مما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية والوحدة واللامبالاة والمشاعر السلبية.

اضطرابات النوم

تم ربط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باضطرابات النوم ، بما في ذلك صعوبة النوم ، والبقاء نائمين ، والاستيقاظ والشعور بالراحة ، مما قد يؤدي إلى التعب والتهيج والآثار الضارة الأخرى على الصحة العقلية.