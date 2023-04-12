شكرا لقرائتكم خبر عن ما التهاب الكبد الحاد عند الأطفال وما طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى عدد كبير من الأطفال من التهاب الكبد، حيث أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تنبيهًا صحيًا تطلب من مقدمي الرعاية الصحية أن يكونوا على اطلاع على الأعراض والإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها من التهاب الكبد.

وحسب ما ذكره موقع healthmattersأصيب حوالي 450 طفلاً في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يصاب أي طفل بالتهاب الكبد الذي يسببه الفيروس أو استجابة الجسم المناعية للفيروس.

يمكن أن تشمل أعراض التهاب الكبد آلام في البطن ، وقيء ، وإسهال ، واصفرار الجلد (اليرقان) ، واصفرار العينين، و لا يزال من الممكن الإصابة بالتهاب الكبد دون اليرقان ، وبالتالي إذا تفاقم ألم البطن والقيء والإسهال ، فيجب مراعاة التهاب الكبد.

شدة الالتهاب الكبدي هي طيف يمتد من الحالات الخفيفة بدون أعراض التي يتم تشخيصها فقط عندما يقوم مقدمو الرعاية الصحية باختبار مستوى إنزيمات الكبد - إلى حالات الفشل الكبدي الأكثر خطورة والتي تهدد الحياة.

ماذا نعرف عن الأطفال الذين أصيبوا بهذه الحالة؟

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 450 حالة على الأقل في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و 16 عامًا، و عانى الكثير منهم من آلام في البطن ، وقيء ، وإسهال قبل الإصابة بالتهاب الكبد ، كما يتضح من زيادة مستوى إنزيمات الكبد أو اليرقان.

كيف يتم علاج التهاب الكبد؟

في معظم الحالات ، يزول التهاب الكبد الحاد من تلقاء نفسه حيث يحارب الجسم العدوى الفيروسية في الحالات الشديدة التي تؤدي إلى فشل الكبد يلزم إجراء عملية زرع كبد.

أفضل طريقة لمنع انتقال الفيروس الغدي هي غسل يديك جيدًا (الترغية بالصابون لمدة 30 ثانية والشطف بالماء الجاري) بعد استخدام الحمام وقبل لمس وجهك أو تناول الطعام.

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من حالات التهاب الكبد الشديدة ، متى يلزم إجراء عملية زرع كبد؟

يتطلب إجراء زرع كبد عندما تكون الحالة شديدة لدرجة أن وظائف الكبد تتأثر ، مما يؤدي إلى فشل كبدي حاد، و يعد الفشل الكبدي الحاد حالة نادرة من الفقدان التدريجي السريع لوظائف الكبد ويمكن أن يتسبب في مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك النزيف المفرط وزيادة الضغط في الدماغ، وإنها حالة طبية طارئة تتطلب دخول المستشفى والمراقبة الدقيقة من قبل الخبراء لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زراعة الكبد، وقد يكون تلون العين باللون الأصفر هو أول علامة يلاحظها الآباء. بمجرد تشخيص فشل الكبد ، يجب نقل المرضى إلى مركز زرع .