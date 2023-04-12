شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية للفلفل الأسود.. هيدعم مناعتك ويحافظ على معدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفلفل الأسود، كان يُعرف سابقًا بالذهب الأسود، يقدم الفلفل الأسود مجموعة من الفوائد الصحية بالإضافة إلى خصائصه المعززة للنكهة وذلك وفقا لموقع " webmd".

الفوائد الصحية

أكثر من مجرد مُحسِّن للنكهة الغذائية ، يقدم الفلفل الأسود فوائد صحية بفضل مركباته النشطة بيولوجيًا ، وأهمها البيبيرين. بيبيرين هو قلويد طبيعي يعطي الفلفل الأسود طعمه اللاذع، وهو أيضًا المكون الرئيسي الذي يمنح الفلفل الأسود خصائصه المعززة للصحة، ويعتبر البيبيرين نوعًا من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات العصبية.

الهضم وصحة الأمعاء

يساعد الفلفل الأسود على تحفيز حمض الهيدروكلوريك في معدتك حتى تتمكن من هضم وامتصاص الأطعمة التي تتناولها بشكل أفضل، له خصائص طارد للريح أيضًا، مما يساعد على تقليل الانزعاج وتراكم الغازات في الأمعاء.

دعم المناعة

يعد نظام المناعة القوي أمرًا مهمًا لمساعدتك على تجنب المرض ، ويمكن أن يساعد الفلفل الأسود هنا أيضًا، مركباته النشطة لها دور في تعزيز خلايا الدم البيضاء التي يستخدمها جسمك لمحاربة البكتيريا والفيروسات الغازية.

يعتبر الفلفل الأسود أيضًا مصدرًا للفيتامينات والمعادن التالية:

فيتامين ك

فيتامين هـ

فيتامين أ

الثيامين (ب 1)

ريبوفلافين (ب 2)

حمض البانتوثينيك (ب 5)

فيتامين ب 6

المنغنيز

نحاس

حديد

الكالسيوم

الفوسفور

البوتاسيوم

السيلينيوم

الزنك

الكروم

يعد الفلفل الأسود مصدرًا جيدًا للمنغنيز ، وهو معدن يمكن أن يساعد في صحة العظام والتئام الجروح والتمثيل الغذائي . في الواقع ، توفر ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود 13 % من المدخول اليومي الموصى به من المنجنيز و 3 بالمائة من فيتامين ك.

العناصر الغذائية لكل حصة

تحتوي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود على:

السعرات الحرارية: 6

البروتين : 0 جرام

الدهون : 0 جرام

الكربوهيدرات: 1 جرام

الألياف : 1 جرام

سكر: 0 جرام

الكوليسترول: 0 ملليغرام

صوديوم: 0 ملليغرام

أشياء يجب الانتباه إليها

يمكن للفلفل الأسود ، بشكل أساسي من خلال العنصر النشط بيبيرين ، أن يتفاعل مع بعض الأدوية. يمكن أن يكون لها تفاعلات طفيفة إلى معتدلة تؤثر على كيفية امتصاص جسمك للأدوية الموصوفة. تحدث إلى طبيبك للتأكد من أنه يمكنك الاستمتاع بفوائد الفلفل الأسود دون التأثير على أدويتك.

كيفية استخدام الفلفل الأسود

كلما أمكن ، قم بطحن الفلفل الخاص بك من حبوب الفلفل عند تحضير الوجبة، يمنحك تناول الفلفل الأسود المطحون الطازج فوائد صحية أكثر من تناول الفلفل الأسود المطحون مسبقًا. يضمن استخدام الفلفل الطازج أيضًا تناول الفلفل الأسود النقي ، وليس الفلفل الممزوج بالإضافات الأخرى.