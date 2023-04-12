شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تسبب الأرق والألم قبل النوم..ابتعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق والأرق واضطرابات النوم من أبرز المشاكل التى نتعرض لها وتؤثر على صحة وجودة النوم وتعرضك للصداع والخمول عند الاستيقاظ، وتوصى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل البالغون على سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة للحصول على أفضل صحة وعافية.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealthقد يكون النظام الغذائى ونوعية الطعام التى تتناولها دور كبير على جودة النوم أو عدمه، وفى السطور التالية تعرف على أسواء الأطعمة والوجبات قبل النوم:

1: البيتزا

إذا كنت تشعر بعدم الارتياح الجسدى بعد تناول الوجبات السريعة المعالجة بشكل مفرط ، فمن المؤكد أنها لن تفيد نومك، حيث تحتوى البيتزا على ضربة مزدوجة لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم.

فيجب تجنب الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة فى الليل ايضا مثل الزبدة والآيس كريم والأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية

2:عصير الفراولة

أن الاستهلاك المفرط للسكر مرتبط بمشاكل صحية مثل مرض السكرى، وزيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد الدهنية، كما يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة .

4: الطماطم

على الرغم من فوائدها الصحية العديدة ، يمكن أن تكون سيئة إذا تم تناولها فى وقت قريب جدًا من وقت النوم، حيث أن الأطعمة الحمضية يمكن أن تهيج بطانة المعدة وترفع مستويات الأس الهيدروجيني الحمضية في الجسم ، مما يؤدي إلى عسر الهضم وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي ، وكلها يمكن أن تتداخل مع النوم.

4: الصلصة الحارة

أيضا الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تسبب أيضًا ارتجاع الحمض من المرجح أن يحدث ارتداد الحمض أثناء النوم عندما نكون مستلقين، وفى ذلك الوقت يمكن أن يتدفق مزيج من حمض المعدة والأطعمة التى يتم هضمها مرة أخرى عبر المريء، حيث يجد الكثير من الناس أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يسبب هذا التأثير خلال النهار، ناهيك عن وقت النوم، حيث يمكن مضاعفة التأثير السلبى.