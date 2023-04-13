هل مرض الزهايمر وراثي وكيف يتم تشخيصه؟

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القاهرة - سامية سيد - مرض الزهايمر هو اضطراب دماغي تقدمي وهو أكثر أشكال الخرف شيوعًا بين كبار السن، سيبدأ معظم المصابين بهذا الاضطراب في إظهار الأعراض في منتصف الستينات من العمر.

وحسب ما ذكره موقع helthy قد يكون الرجال والنساء المصابون بالاختلال المعرفي المعتدل أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر أو غيره من أشكال الخرف من الأفراد الذين لا يعانون منه، وعادة ما تبدأ الأعراض بشكل خفيف ، ولكنها تصبح أكثر وضوحًا مع تقدم المرض قد يبدأ الشخص في مواجهة صعوبة في" الذاكرة، الادراك البصرى، التركيز، التعرض للاكتئاب والقلق".

هل مرض الزهايمر وراثي؟

على الرغم من أن الجينات التي ترثها من والديك يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، إلا أن الباحثين يقولون إنه نادرًا ما يكون مرض الزهايمر ناتجًا عن طفرات (عيوب) تنتقل مباشرة من الوالدين إلى الطفل، غالبًا ما تتضمن هذه الحالات مرض الزهايمر المبكر ، وهو نوع غير شائع يظهر قبل سن 65 عامًا.

يمثل مرض الزهايمر الناجم عن الطفرات الجينية ما بين 7 و 12 بالمائة من جميع حالات الإصابة المبكرة بداء الزهايمر وأقل من 1 بالمائة من جميع حالات الزهايمر ، وفقًا لجمعية الزهايمر.

كيف يتم تشخيص مرض الزهايمر؟

لا يوجد اختبار واحد للزهايمر يمكنه تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بالمرض. بدلاً من ذلك ، قد يستخدم الأطباء عددًا من طرق التشخيص:

-تاريخ طبى

-الفحص البدني والاختبارات التشخيصية

-الامتحان العصبي

-اختبارات الحالة العقلية

-تخيلات العقل

-تاريخ طبى

يسأل ممارسو الرعاية الصحية عن الأمراض والأدوية الحالية والسابقة ، ويستفسرون عن المشكلات الصحية التي تؤثر على أفراد الأسرة ، مثل مرض الزهايمر وأشكال الخرف الأخرى.

-الف

حص البدني والاختبارات التشخيصية

يستمع الأطباء إلى القلب والرئتين ويفحصون المناطق الأخرى ذات الصلة يمكنهم أيضًا جمع عينات الدم والبول للاختبارات المعملية وإجراء تقييمات إضافية للمساعدة في تحديد الأمراض (مثل الاكتئاب ، وتوقف التنفس أثناء النوم غير المعالج ، والهذيان ، ونقص بعض الفيتامينات ، والآثار الجانبية للأدوية ، ومشاكل الغدة الدرقية ، والإفراط في تناول الكحول ) التي قد تسبب الخرف تشبه الأعراض.

-الامتحان العصبي

يمكن للفحص العصبي الذي يختبر القوة والإحساس وردود الفعل وحركات العين تقييم الحالات الطبية التي قد تؤدي إلى ضعف الذاكرة والإدراك ، مثل السكتات الدماغية أو مرض باركنسون .

-اختبارات الحالة العقلية

يقيم هذا الاختبار الذاكرة والقدرة على حل المشكلات البسيطة والمهارات المعرفية الأخرى. أثناء اختبار يسمى Mini-Cog ، على سبيل المثال ، يُطلب من الشخص أن يتذكر ، وبعد بضع دقائق ، كرر أسماء ثلاثة أشياء شائعة سيطرح الطبيب أيضًا أسئلة لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من اضطراب مزاجي يمكن أن يسبب أعراضًا تحاكي خرف ألزهايمر.

-تخيلات العقل

يمكن استخدام فحص الدماغ ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) ، لاستبعاد وجود ورم أو أي شذوذ آخر قد يكون مسؤولاً عن أعراض تشبه أعراض مرض الزهايمر.