شكرا لقرائتكم خبر عن طرق صحية تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي السليم يلعب دورا هاما في الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص، ولكن سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة ونقص الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، بالإضافة إلى الضغوط النفسية ، كل هذا يعرض هؤلاء إلى مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب وغيرها..

تواصل الباحثون من جامعة تكساس في هيوستن، أن الالتزام بعادات صحية قد يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار النصف تقريبا. وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

عادات صحية لتجنب خطر الاصابة بالسكتات الدماغية :

1. الإقلاع عن التدخين

2.ممارسة النشاط البدني

3.الحفاظ على نظام غذائي جيد

4.فقدان الوزن

5.الحفاظ على ضغط دم طبيعي، والسيطرة على الكوليسترول وخفض نسبة السكر في الدم.

واشارت الدراسات الي ان ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة ونمط الحياة غير المستقر ومرض السكري تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وكان المشاركون الأكثر عرضة للمخاطر الوراثية للقلب هم الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية على مدى حياتهم، بنحو 25%.وأشار الباحثون إلى أن هذه الممارسات أضافت ما يقارب ست سنوات أخرى من الحياة الخالية من السكتات الدماغية.

وقالت الدكتورة ميريام فورنج عالمة الوراثة بجامعة تكساس في هيوستن، مولفة الدراسة ،أن تعديل عوامل الخطر المتعلقة بنمط الحياة يمكن أن يوازن الخطر للإصابة بالسكتة الدماغية".