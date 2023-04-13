شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الفم والعناية بالبشرة أهمها.. ازاى تحصلى على فوائد الشبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سئمت الاعتماد على المنتجات المحملة بالمواد الكيميائية لاحتياجاتك الصحية والجمالية؟ يمكنك التخلص من رائحة العرق والعناية ببشرتك باستخدام الشبة ، وهى معدن طبيعي تم استخدامه لعدة قرون في الطب التقليدي، هذه المادة الشبيهة بالبلور معروفة على نطاق واسع بخصائصها القابضه وقد استخدمت كعلاج طبيعي لمختلف الحالات الصحية ، وإليك 5 فوائد صحية ولماذا يجب أن تفكر في دمجها في روتينك اليومي، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

إليك 5 فوائد للشبة وكيفية استخدامه 1. صحة الفم

الشبه هو عنصر شائع في العديد من منتجات العناية بالفم ، لها خصائص قابضة ممتازة تساعد على شد اللثة ومنع النزيف،تساعد هذه المادة الطبيعية أيضًا على تحييد رائحة الفم الكريهة وقتل البكتيريا الضارة في الفم والتي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

يمكنك استخدام الشبة كغسول للفم عن طريق تذويبه في ماء مالح دافئ وشطف فمك به بعد غسل أسنانك بالفرشاة.

2. رائحة الجسم

الشبة أيضًا مزيل عرق طبيعي فعال له خصائص تساعد على تقليص الغدد العرقية وتقليل إفراز العرق، تقتل هذه المادة الطبيعية أيضًا البكتيريا الضارة التي تسبب رائحة الجسم ، مما يجعلها بديلاً ممتازًا لمزيلات العرق التجارية.

يمكنك وضع الشبة مباشرة على الإبطين بعد الاستحمام للحفاظ على رائحتك منعشة طوال اليوم أو يمكنك إذابة القليل منه في ماء الاستحمام.

3. تخفف البواسير

البواسير حالة شائعة تصيب العديد من الأشخاص ، وخاصة أولئك الذين يجلسون لفترات طويلة أو يجهدون أثناء حركات الأمعاء، يمكن أن يكون الشبة علاجًا طبيعيًا فعالًا للبواسير حيث يساعد في تقليل التورم والالتهاب في المنطقة المصابة.

يمكنك خلط الشبة بالماء وتطبيقه على المنطقة المصابة للتخفيف من البواسير.

4. العناية بالبشرة

تم استخدام الشبة لعدة قرون كعلاج طبيعي لأمراض الجلد المختلفة، له خصائص مطهرة وقابضة تساعد على شد الجلد ومنع حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل ظهور الهالات السوداء والتجاعيد والخطوط الدقيقة، يمكنك أيضًا استخدامه للجروح والإصابات الطفيفة.

لاستخدام الشبة للوجه يمكنك عمل عجينة من فيتكاري والماء وتطبيقها على وجهك كقناع طبيعي للوجه

5. السعال أو التهاب الحلق

تم استخدام الشبة كعلاج تقليدي للسعال والتهاب الحلق، تساعد خصائصه المطهرة على تهدئة وشفاء الحلق، مع تقليل الالتهاب أيضًا، يمنع الرماد المصنوع من الشبة تراكم المخاط في الرئتين.

يمكنك الغرغرة بكوب من الماء الدافئ والملح وتغمس بلورة الشبة فيه لبضع دقائق.