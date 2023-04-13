شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: تناول الخضراوات والفاكهة فى غير موسمها يسبب أضرارا صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض الأبحاث المختلفة عن الفوائد الصحية الناتجة عن تناول الخضراوات والفواكه التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن، التى يحتاج اليها الجسم طوال الوقت، فى حين حذرت دراسات أخرى من تناولها فى غير مواسمها لما تسببه من مخاطر على صحة الإنسان.

حذرت الدكتورة إيرينا نيكولينا خبيرة التغذية من أن المخاطر الصحية التى يتعرض لها الأفراد بسبب تناول الخضراوات والفواكه فى غير مواسمها، يمكن أن تكون أكثر من فوائدها، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وأوضحت خبيرة التغذية أن الفواكه الخضراوات غير الموسمية قد تحتوى على كمية كبيرة من المبيدات والنترات التى تستخدم لإطالة مدة تخزينها وصلاحيتها، وتؤثر تلك المواد سلبا فى جسم الإنسان وتسبب الحساسية ومشكلات فى الجهاز التنفسى والجهاز العصبى والغدد الصماء، وبالإضافة إلى ذلك لمبيدات الحشرات والنترات علاقة بتطور الأورام.

كما شددت الطبيبة على عدم إضافة الفواكه والخضراوات غير الموسمية إلى النظام الغذائى للأطفال، لأن عملية إزالة السموم من جسمهم بطيئة وليست سريعة ونشطة كما لدى البالغين.

وتابعت الطبيبة أنه يمكن الحصول على الفيتامينات من المنتجات المجمدة، وحال الرغبة الشديدة فى تناول فاكهة طازجة فمن الأفضل شراء فاكهة صغيرة الحجم وذات ألوان ورائحة طبيعية وليس الكبيرة وذات ألوان جذابة.