شكرا لقرائتكم خبر عن المشروبات الباردة والحلويات تزيدان من حساسية الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي السليم دورا أساسيا في الحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان بشكل عام، وبصفة خاصة الحفاظ على صحة الأسنان، لأن سوء استخدام الحمية الغذائية المناسبة لحالات الأفراد تعرضهم لمخاطر الاصابة بامراض الاسنان منها التهابات الفم، وحساسية الاسنان، ورائحة الفم، وامراض اللثة ، وتسوس الأسنان وغيرها.

ونصح فريق من الباحثين الاشخاص بضروة اتباع حمية غذائية مناسبة للحالة الصحية لكل فرد منهم ، كما شددوا على تنظيف الأسنان بعد كل وجبة ، أو على الأقل شطف الفم بالمياه، لتقليل خطر الاصابة بأمراض اللثة والرائحة الكريهة ، وتسوس الاسنان .وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وفي السياق ذاته اشارت الدكتورة تاتيفيك بيتروسيان أخصائية طب وجراحة الأسنان إلى أن عوامل عديدة تسبب زيادة حساسية الأسنان.

1. واوضحت اخصائية الاسنان ، أن سبب الشعور بالألم لفترة قصيرة في حالة زيادة حساسية الأسنان عادة يكون نتيجة تناول شيء بارد أو حامض أو حلو أو مالح. كما يمكن أن يشعر الشخص بالألم أثناء تنظيف أسنانه.

2. فقد تكون ترقق طبقة مينا الأسنان وقلة المعادن، ونتيجة تسوس لم يعالج، وكذلك انكشاف جذور السن نتيجة التهاب اللثة مثلا، وكذلك تغير مستوى حموضة اللعاب ونقص الفيتامينات والتدخين.

3. يمكن أن تسبب بعض الأمراض مثل الارتجاع المعدي المريئي واضطراب عمل الغدد الصماء، وكذلك العمل في قطاع الصناعات الخطرة يزيد من حساسية الأسنان.

واكدت خبيرة الاسنان ان مشكلة حساسية الاسنان اذا لم يتم معالجتها تتفاقم وتصبح ازمة صحية تتسبب في خطر الاصابة ببعض الامراض الاخرى.