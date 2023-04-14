شكرا لقرائتكم خبر عن إشارات تنذر بخطر الإصابة بمرض سرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر خطر الإصابة بمرض السرطان بأنواعه بين مختلف أعمار الأفراد، ولم يكتشف العلماء حتى الآن السبب الحقيقي وراء هذا المرض، ولا حتى كيفية القضاء عليه نهائيا، ولكنهم اجتهدوا في التواصل إلى علاجات وتدخلات جراحية للحد من انتشاره داخل الجسم.

وكشفت دراسات ان هناك علامات تدل على الإصابة مبكرا بمرض سرطان الجلد ،وتضمنت تلك العلامات الشامات على الأنف وهو الشكل الأكثر شيوعا لسرطان الجلد .وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الجلد : 1.الشامات " الوحمات " غير المتكافئة

تختلف تلك الشامات عن الشامات الشائعة، وهي تضم البقع الدائرية أو البنية أو السمراء على الجلد الناتجة عن نمو مجموعات من الخلايا في الجلد تسمى الخلايا الصباغية.

2. شامات ذات ألوان غير متساوية

اللون مؤشر قوي على سرطان الجلد الخطير. وعادة ما تكون الشامات الصحية ذات لون واحد، من البني الداكن والبني الفاتح إلى الوردي واللحمي.وتصبح بعض الشامات سرطانية وتتغير ألوانها تدريجيا.

3.الشامات أكبر من حبة البازلاء

عادة ما تظهر الأورام الميلانينية أكبر قليلا من البازلاء في شكل شامات،وينمو سرطان الجلد على مرحلتين، أفقيا ورأسيا.

4.نزيف أو بقع متقشرة

تظهر بقع متقشرة على مناطق الجلد الأكثر تعرضا لأشعة الشمس، مثل الوجه وأعلى الرأس.

الاضطراب الجلدي يتسبب في ظهور بقع متقشرة وخشنة. ويمكن أن تنزف البقع أحيانا وتصبح متقرحة. والأشخاص الذين لديهم تاريخ من التعرض الشديد لأشعة الشمس هم أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من سرطان الجلد.

5.بقع داكنة على الأعضاء التناسلية

يمكن أن يظهر الورم الميلاني على شكل آفات داكنة على الأغشية المخاطية، أي داخل الأنف أو الفم أو المهبل أو فتحة الشرج أو أصابع اليدين والقدمين.

6.نتوءات متقشرة على الجلد

وهي انتفاخات دائرية متقشرة علي الجلد يظهر عادة على الأجزاء المعرضة للشمس من الجسم مثل اليدين والرقبة والذراعين والساقين، وغالبا ما يظهر على شكل كتلة شمعية أو نمو صغير وناعم ولامع أو شاحب.