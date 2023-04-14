شكرا لقرائتكم خبر عن الاضطرابات الهضمية والتعب المستمر أبرز أعراض نقص فيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المختلفة دورًا أساسيًا فى الحفاظ على صحتنا العامة وحمايتنا من الأمراض الشائعة وغير الشائعة، فهى مسئولة عن جهاز المناعة وصحة العظام والجهاز العصبى والدماغ.

ومع ذلك فإن أحد العناصر الغذائية الأساسية لجسمنا هو فيتامين د، وهو فيتامين قابل للذوبان فى الدهون يتم إنتاجه بشكل طبيعى فى الجلد بمساعدة مصادر خارجية مثل ضوء الشمس، بالإضافة إلى ذلك يمكن الحصول على فيتامين "الشمس المشرقة" من مصادر غذائية مختلفة.

ووفقا لموقع "OnlyMyHealth" نتعرف على علامات نقص فيتامين د، وكيفية الحصول على المستويات المثلى والأطعمة الغنية بفيتامين د.

دور فيتامين د فى الجسم

تتمثل الوظيفة الأساسية لفيتامين د فى تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات فى الجسم، ووفقًا للخدمات الصحية الوطنية البريطانية فإن هذه العناصر الغذائية ضرورية لبناء العظام والأسنان والعضلات والحفاظ عليها بصحة جيدة، علاوة على ذلك يمكن أن يدعم جهاز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

ويمكن أن يؤدى نقص فيتامين (د) إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال وآلام العظام الناجمة عن لين العظام عند البالغين.

ضعف صحة العظام / هشاشة العظام

صحة نفسية سيئة

اضطرابات هضمية

الشعور المستمر بالتعب

علامات نقص فيتامين د

التعرض اليومي لأشعة الشمس

الحفاظ على مستويات جيدة من الكالسيوم وفيتامين K2

فيتامين د 3 ضرورى لامتصاص الكالسيوم والعكس صحيح

اتباع نظام غذائي غني بالدهون الجيدة ؛ الدهون الجيدة مطلوبة لتحسين امتصاص مستويات فيتامين د

استشارة الطبيب للحصول على مكملات إذا ظلت مستويات فيتامين (د) منخفضة للغاية .

السمك

الجبنة

صفار البيض

المكسرات والبذور

المحار

زيت كبد سمك القد

بعض الطرق التى يمكن من خلالها الحصول على المستويات المثلى من فيتامين د:الأطعمة الغنية بفيتامين د فيما يلي بعض الأطعمة الغنية بفيتامين د