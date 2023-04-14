شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الهالات السوداء حول العينين قلل من السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهالات السوداء علامة على مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، التى يمكن أن تجعل وجهك يبدو باهتًا، وتشمل بعض الأسباب الرئيسية وراء الهالات السوداء الحرمان من النوم وسوء نوعية النوم والحساسية وفرط التصبغ وفقر الدم والتدخين والشيخوخة، ويمكن أن يساعد إجراء التغييرات الغذائية أيضًا فى تحسين الصحة العامة للبشرة وتقليل الهالات السوداء وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

1 - أكثر من تناول مضادات الأكسدة

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والخضراوات الورقية الداكنة والمكسرات والبذور، فى تقليل الإجهاد التأكسدى والالتهابات، والتى يمكن أن تسهم فى الهالات السوداء.

2 - تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج

يساعد فيتامين ج فى تعزيز إنتاج الكولاجين، ما يقلل من ظهور الهالات السوداء، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سى الفواكه الحمضية والفلفل والبروكلى واللفت.

3 - أكثر من تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية

يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية أن تقلل الالتهاب وتعزز صحة الجلد، ما قد يقلل من ظهور الهالات السوداء، وتشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية السلمون والتونة وبذور الكتان والجوز.

4 - قلل من استهلاك الأطعمة المصنعة والسكرية

يمكن أن تزيد الأطعمة المصنعة والسكرية من الالتهاب والإجهاد التأكسدى، ما قد يؤدى إلى ظهور الهالات السوداء، ويمكن أن يساعد الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكرية فى تقليل الهالات السوداء.

5 - ابق بعيدًا عن الشمس

ثبت أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، قد يكون للتعرض لأشعة الشمس عواقب وخيمة على بشرتك، تتراوح من السرطان إلى حروق الشمس، ويمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إتلاف الميلانين والكولاجين والإيلاستين ومكونات أخرى، ما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء.

6 - ترطيب

سبب آخر للهالات السوداء هو نقص الماء، رطب بشرتك مرتين على الأقل يوميًا للحفاظ على بشرتك نظيفة وصحية، ويجب عليك أيضًا تضمين كريم مرطب للعينين في روتينك.

7 - اشرب الكثير من الماء

البقاء رطبًا ضروري للصحة العامة، وكذلك للبشرة، ويمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء في تعزيز صحة الجلد وتقليل ظهور الهالات السوداء.

8 - أكل الطماطم

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات C و K والبوتاسيوم، فهى تحسن الدورة الدموية مع حماية الأوعية الدموية أيضًا، ويمكن أن يساعد تضمين الطماطم في نظامك الغذائي أيضًا في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

9 - البطيخ

يحتوى البطيخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، خاصة البيتا كاروتين، وهو مفيد لصحة العين. ووفقًا للأبحاث يحتوى على 92% من الماء، ما يساعد على الترطيب، ويحتوي أيضًا على فيتامينات B1 و B6 و C ، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم.

10 - البنجر

الصباغ الأحمر فى الشمندر مشتق من مضادات الأكسدة betalain ، والتى تساعد فى إزالة السموم ومفيدة لصحة العين، إلى جانب ذلك يحتوى البنجر على النحاس والمغنيسيوم وفيتامين سى، وكلها تساعد فى تقليل الهالات السوداء.