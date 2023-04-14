شكرا لقرائتكم خبر عن مستشعر جديد يمكن ارتداؤه بالمعصم ينقذ مرضى النوبات القلبية فى الوقت الحرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أطباء بجامعة واشنطن النقاب عن جهاز جديد مصمم يشعر بدقة وسرعة ما إذا كان مريض السكتة القلبية يعاني أيضًا من انسداد في صمام القلب يحتاج إلى علاج عاجل، ويخضع الآن للتجارب في سياتل.

وفقا لتقرير موقع " newatlas"، يقوم أطباء القلب وأطباء الطوارئ في مركز هاربورفيو الطبي في سياتل باختبار Tropsensor ، الذي تم تصميمه لاكتشاف مستويات التروبونين المنبثقة في غضون 3-5 دقائق من تركيبه على معصم المريض.

يظهر التروبونين ، وهو بروتين موجود في عضلة القلب ، في مجرى الدم عند حدوث تلف في القلب وانسداد الشريان ، مما يشير إلى نوبة قلبية. إن اكتشاف هذا في أقرب وقت ممكن في المرضى الذين وصلوا إلى غرفة الطوارئ سمح للطاقم الطبي بمعالجة هذه الحالة الخطيرة في أسرع وقت ممكن.

في الوقت الحالي ، يتضمن فرز هذه الحالة مخططًا كهربائيًا للقلب (ECG) ، والذي قد يفتقر إلى الدقة بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بالسكتة القلبية ، أو اختبار تروبونين للدم ، والذي يمكن أن يكلف المريض وقتًا ثمينًا في انتظار نتائج علم الأمراض.

قال الدكتور غراهام نيكول ، طبيب الطوارئ في جامعة واشنطن : "إن التعرف المبكر على انسداد الشريان التاجي الحاد يمكن أن يسمح لنا بإعادة تدفق الدم إلى القلب بسرعة ، مما يحسن النتائج قصيرة وطويلة المدى للمرضى الذين يعانون من نوبات قلبية غير معروفة". .

وأضاف الدكتور نيكول ، المشرف على التجربة ، أنه يمكن أيضًا استخدام الجهاز مع المرضى الذين يتوجهون إلى المستشفى يعانون من آلام في الصدر ، من أجل تحديد أي انسداد خطير.

في حين أن السكتة القلبية تنطوي على عطل كهربائي يتسبب في توقف القلب ، فقد عانى بعض المرضى الذين تم إنعاشهم ونقلهم إلى المستشفى من نوبة قلبية بسبب انسداد الشريان. يمكن أن يعني تحديد صوم الانسداد حرفياً الفرق بين الحياة والموت.

قال الدكتور نيكول إن دراسة Tropsensor ستشهد اختبار 30 مريضًا لجهاز المعصم ، وستتم دراسة نتائجهم بمرور الوقت ، مع ظهور نتائج التجربة العام المقبل.