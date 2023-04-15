شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من تسوس الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى تسوس الأسنان، لكن البكتيريا تلعب الدور الأكثر أهمية، ومع ذلك من الضروري أن نفهم أن لدينا جميعًا بكتيريا داخل أفواهنا، عندما تترك هذه البكتيريا على أسناننا ، فإنها تبدأ في تكوين طبقة بيضاء تتكون من البكتيريا، عندما لا نتخذ الخطوات المناسبة للعناية بصحة الفم، يمكن للبكتيريا أن تبدأ في إنتاج الأحماض التي تؤدي في النهاية إلى تآكل مينا الأسنان وعندما تتلامس هذه الأحماض مع الطبقة الخارجية لأسناننا، فإنها تبدأ في تكوين تجاويف.

وحسب ما ذكره موقع toryhilldentalفإن هناك بعض النصائح التى تساعدك فى الوقاية من تسوس الاسنان





1. نظف أسنانك مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايدإذا كنت تتساءل متى وكم مرة يجب عليك تنظيف أسنانك كل يوم ، فإن الإجابة بسيطة. تقترح جمعية طب الأسنان الأمريكية تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لكن ليس هذا فقط ، تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة تقوم فيها بالفرشاة يساعد تفريش أسنانك ، خاصة بعد تناول المشروبات السكرية أو شربها ، على إزالة الطعام والبلاك.





2. نظف أسنانك بالخيط مرة واحدة في اليومعلى الرغم من أن تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الفم الجيدة ، إلا أنه لا يكفي، من الضروري أيضًا أن تقوم بتنظيف أسنانك بالخيط كل يوم وتأكد من وضع هذا الخيط بين جميع أسنانك ، حتى تلك الموجودة في الخلف.

حيث يساعدك التنظيف بالخيط على الوصول إلى الأماكن التي لا تستطيع فرشاة أسنانك الوصول إليها ويضمن إزالة جزيئات الطعام الدقيقة من بين أسنانك.





3. اغسل فمك بغسول الفم المفلور بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيطبعد تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط ، تأكد من شطفها بغسول الفم المفلور، حيث يساعد استخدام غسول الفم كل يوم في تقليل البكتيريا داخل فمك ، ونتيجة لذلك فإنه يقلل من كمية البلاك الذي يتكون و يساعد استخدام غسول الفم المفلور بانتظام في الوقاية من أمراض اللثة .





4. قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظامسيقترح أي طبيب أسنان جيد الذهاب إلى عيادة طبيب الأسنان مرتين في السنة،و تساعد زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر على اكتشاف تسوس الأسنان مبكرًا قبل أن يصبح شديدًا.





5. امتلأ التجاويف على الفورفائدة أخرى لرؤية طبيب أسنانك مرتين في السنة هي أنه يمكنه تحديد التجاويف في وقت مبكر وملئها على الفور، و يمكن أن تعيد حشوات الأسنان شكل أسنانك وثباتها وتساعد على منع المزيد من الضرر مثل تسوس الأسنان أو فقدان الأسنان، حيث تستخدم حشوات الأسنان لسد التجاويف وإصلاح الأسنان المصابة أو المكسورة واستعادة الأسنان البالية أو المتآكلة.





6. اشرب الكثير من الماءيساعد شرب الماء في الحفاظ على أجسامنا تعمل بكفاءة وفعالية ويساعد في الحفاظ على أفواهنا نظيفة وصحية عن طريق التخلص من جزيئات الطعام المتبقية في أفواهنا، بكل بساطة ، الماء هو أفضل مشروب لأسنانك .