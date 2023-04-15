شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ممارسة السباحة.. ماذا تعرف عن الدوار السمعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوار السمعي، أو مرض مينيير، هو مشكلة في الأذن الداخلية يمكن أن تؤدي إلى الدوخة وحتى فقدان السمع في الحالات الشديدة. في حين أن السباحة هي شكل ممتاز من التمارين وطريقة رائعة لتخفيف التوتر ، إلا أنها يمكن أن تصبح مصدر قلق للأشخاص الذين يعانون من الدوار. وإذا لم تكن حريصًا أثناء وجودك في الماء ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في أذنك الداخلية ، مما يؤدي إلى الدوار. والأذن الداخلية بها قنوات نصف دائرية مسئولة عن الحفاظ على التوازن لدى البشر. وقد تواجه صعوبات في الحفاظ على التوازن عندما حدث خطأ ما داخل هذه القنوات. بالإضافة إلى ذلك ، قد تشعر وكأنك تدور عندما لا تتحرك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

العوامل التي يمكن أن تسهم في الدوار السمعي

يمكن أن تساهم العديد من العوامل المحتملة في الدوار المرتبط بالسباحة. وتشمل هذه:

قضاء الكثير من الوقت في حمام السباحة

نقص صوديوم الدم: حالة يصبح فيها الدم مخففًا جدًا نتيجة شرب الماء الزائد أثناء ممارسة الأنشطة البدنية مثل السباحة.

السباحة في الماء المثلج.

السباحة في بركة ذات أنظمة تهوية وتصفية رديئة.

السباحة في حمام سباحة مع إضاءة غير كافية وتركيزات عالية من الكلور ونوعية مياه رديئة.

عدم تنظيف الأذنين بشكل صحيح.

ويمكن أن يؤدي الدوار السمعي أو مرض مينيير إلى عدة أعراض. تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

الدوخة: غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالدوار السمعي من نوبات منتظمة من الدوخة تبدأ وتتوقف فجأة. يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 20 دقيقة إلى 12 ساعة.

الامتلاء السمعي: يوصف الامتلاء السمعي بأنه شعور بامتلاء الأذنين ، والذي يمكن أن يحدث مع الدوار السمعي.

رنين في الأذن: يشار إليه أيضًا باسم طنين الأذن ، ويمكن أن تسبب هذه الحالة رنينًا أو طنينًا أو صفيرًا أو هسهسة في الأذن.

فقدان السمع: خلال المراحل المبكرة من الدوار السمعي ، قد يحدث فقدان مؤقت للسمع أحيانًا. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تتفاقم وتحدث لفترات أطول.