كيف يؤثر انقطاع الطمث على صحة الدماغ؟

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القاهرة - سامية سيد - تعرف الكثير من النساء أن الانتقال إلى سن اليأس يعني تغيرًا في الدورة الشهرية ووظيفة المبيض ، ولكن ماذا عن التغيرات التي تطرأ على الدماغ خلال هذه المرحلة؟

كيف يؤثر انقطاع الطمث على الدماغ وفقا لما ذكره موقع healthmatters

-الهبات الساخنة

الهبات الساخنة وهي شائعة جدًا في فترة ما قبل انقطاع الطمث ، ترتبط بوظيفة منطقة ما تحت المهاد ، وهي منطقة الدماغ المسئولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم. "عندما لا ينشط الإستروجين منطقة ما تحت المهاد بشكل صحيح ، لا يستطيع الدماغ تنظيم درجة حرارة الجسم بشكل صحيح، قد تحدث الهبات الساخنة والتعرق الليلي نتيجة لذلك.

-مشاكل النوم

يحدث تغيير مماثل في جذع الدماغ ، وهو مركز التحكم في دورات النوم والاستيقاظ في الجسم ، على حد قولها عندما لا ينشط الإستروجين جذع الدماغ بشكل صحيح ، فإننا نواجه مشكلة في النوم وتتغير أنماط النوم."

-تغيرات في المزاج

يمكن ربط التأثيرات الأخرى المرتبطة بسن اليأس باللوزة ، المركز العاطفي للدماغ ، كما تقول يمكن أن يساهم تراجع هرمون الاستروجين هنا في تقلب المزاج أو الاكتئاب أو القلق.

-تحدث تغييرات النسيان

أيضًا في الحصين ، مركز الذاكرة الرئيسي في الدماغ عندما تنحسر مستويات هرمون الاستروجين في هذه المنطقة ، قد نشعر بالنسيان".

-ضباب الدماغ

يعاني الكثير من الناس من التفكير الغامض أثناء فترة ما حول انقطاع الطمث تشعر الكثير من النساء بالقلق من أن يفقدن عقولهن عند انقطاع الطمث ولكن الحقيقة هي أن عقلك يمر بمرحلة انتقالية ويحتاج إلى وقت ودعم للتكيف.

-مرض الزهايمر

بالنسبة لبعض النساء ، يمكن أن يكون لسحب هرمون الاستروجين في فترة ما قبل انقطاع الطمث تأثير أكثر خطورة ، مما يمهد الطريق لمرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة ، كما يقول الدكتور موسكوني سعى بحثها إلى تفسير سبب تعرض النساء أكثر من الرجال للإصابة بهذا المرض .