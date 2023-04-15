شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب تجنب تناول البيض غير المطبوخ جيدًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البيض المليء بالبروتين والكالسيوم والعديد من الفيتامينات، من أكثر الأطعمة المغذية، وله العديد من الفوائد الصحية، لكن البيض يمكن أن يجعلك مريضًا إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح، وذلك لأن البيض يمكن أن يحمل بكتيريا السالمونيلا ، وهي سبب شائع للأمراض المنقولة بالغذاء.

وفقا لموقع " thehealthsite "، يمكن أن تسبب العدوى ببكتيريا السالمونيلا ، والتي تسمى داء السلمونيلات ، الإسهال والحمى والقيء وتشنجات المعدة، إذا انتشرت البكتيريا في مجرى الدم ، فإنها تسبب عدوى مهددة للحياة ، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث. الأطفال الصغار (أقل من 5 سنوات) وكبار السن (65 عامًا فأكثر) وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة (بسبب مشكلة صحية أو دواء) هم أكثر عرضة للإصابة ببكتيريا السالمونيلا والإصابة بمرض خطير.

كيف يتلوث البيض ببكتيريا السالمونيلا

يمكن للبكتيريا أن تصطدم بقشور البيض عندما تلمس أنبوب الطيور بعد وضعها، يمكن أن تدخل السالمونيلا أيضًا داخل البيضة أثناء تكوينها داخل الدجاج قبل صنع القشرة.

كيفية الحد من الإصابة بعدوى السالمونيلا من البيض

لتجنب الإصابة بالمرض من البيض ، تنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالحفاظ على البيض مبردًا عند 40 درجة فهرنهايت أو أكثر وطهيها حتى يصبح كل من صفار البيض والبياض متماسكين.

تنصح الوكالة باستخدام البيض المبستر لصنع الأطعمة التي تحتوي على البيض النيئ أو المطبوخ قليلاً، يُنصح الناس أيضًا بتجنب تذوق أو تناول العجين النيئ أو العجين المصنوع من البيض النيئ، تخلص من البيض المكسور، اغسل يديك دائمًا بالماء والصابون بعد لمس البيض النيء.

ماذا تفعل إذا أصبت بعدوى السالمونيلا

عادةً ما تبدأ أعراض عدوى السالمونيلا (الإسهال والحمى والقيء وتقلصات المعدة) من 6 ساعات إلى 6 أيام بعد التعرض للبكتيريا ، وقد تستمر هذه الأعراض لمدة 4 إلى 7 أيام، يتعافى معظم الأشخاص في غضون أيام قليلة دون الحاجة إلى أي علاج محدد، ولكن قد تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية لأولئك الذين يعانون من مرض شديد أو المعرضين للإصابة بمرض شديد. إذا كنت تعاني من الإسهال ، فمن المستحسن شرب المزيد من السوائل.

متى يجب أن ترى الطبيب

يجب أن ترى الطبيب في حالة:

• استمرار الإسهال لمدة 3 أيام مع حدوث أي تحسن (يوم واحد للأطفال)

• التقيؤ لأكثر من يومين ((12 ساعة للرضع)

• ظهور علامات الجفاف (التبول القليل أو عدم التبول ، عطش شديد ، جفاف في الفم ، دوار أو دوخة ، بول داكن جدًا)

• ارتفاع في درجة الحرارة عن 39 درجة مئوية

• وجود دم في البراز