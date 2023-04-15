شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تلف غضروف الركبة وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركبتك هي أكبر مفصل في جسمك ، وتتطلب قوة في كل خطوة تخطوها، ولكن قد تتعرض لتلف فى الغضروف وهى من المشاكل التى يعانى منها البعض، ونقدم كل ما تريد معرفته عن تلف الغضروف وفقا لما ذكره موقع simonmoyes





ما هو تلف الغضروف؟يساعد الغضروف المفصلي الزلق الذي يغطي عظامك على الحركة السلسة، إذا تمزق أو تآكل ، يمكن أن يترك أسطح العظام الخشنة مكشوفة ،مما يؤدي إلى احتكاك في المفصل و يمكن أن يؤدي تلف الغضروف إلى التهاب مفاصل الركبة، مع تأثيرات طويلة المدى على وظيفة ركبتك.

غالبًا ما يكون للغضروف التالف نوع من التأثير على ركبتيك - سواء كان ذلك ألمًا أو تورمًا أو تصلبًا.





س:ما الذي يمكن أن يسبب تلف الغضروف في الركبة؟الأسباب الرئيسية لتلف الغضروف هى:

-التقدم في السن.

-الأفعال المتكررة (خاصة الالتواء والقفز وثني الركبة العميق) .

- الإصابة المؤلمة (مثل الشد القوي أو التأثير المباشر).



س:ما هي الأعراض الأكثر شيوعًا لتلف الغضروف في الركبة؟ س:ما هي الأعراض الأكثر شيوعًا لتلف الغضروف في الركبة؟

-يمكن أن يعلق الغضروف الممزق بين هياكل ركبتك ، مما يؤدي إلى الألم والتورم وأحيانًا إحساس بالانغلاق أو الالتفاف.

-قد تشعر أيضًا بعدم الاستقرار والضعف.

-يمكن أن يتسبب ألم الركبة في تغيير مشيتك ، مما قد يؤدي بدوره إلى اختلال وألم في الركبتين أو الكاحلين أو الوركين.

س: ما هو علاج تلف الغضروف؟هناك عدد من مسارات العلاج المختلفة للغضروف التالف في ركبتك، وتعتمد العلاجات على عمرك ومستوى نشاطك ومدى الضرر.

قد يكون علاج الألم الناتج عن تلف الغضروف بسيطًا مثل فقدان الوزن أو القيام بتمارين لتقوية ركبتك وتحسين الحركة.

قد تكون قادرًا ببساطة على التحول إلى نشاط أقل تأثيرًا - على سبيل المثال ، من الجري إلى ركوب الدراجات أو السباحة.

غالبًا ما يمكن التحكم في ألم وتيبس التهاب المفاصل بمضادات الالتهاب التي لا تستلزم وصفة طبية ومجموعة من علاجات الحقن والتمارين التي تركز على الحركة والمرونة ، مثل اليوجا.