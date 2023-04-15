شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار دواء جديد يستخدم فى الطب الصينى التقليدى لعلاج سرطان المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر دراسة جديدة كيف يعمل دواء مصنوع من مركب طبيعي يستخدم فى الطب الصيني التقليدي ضد أورام الدماغ الخبيثة فى الفئران، ما يخلق مجالًا واعدًا للبحث فى علاج أورام المخ من النوع الأرومي الدبقي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

فى الدراسة التي نُشرت في مجلة Cell Reports Medicine ، أظهر الباحثون كيف أدت تركيبة المركب المسمى indirubin إلى تحسين بقاء الفئران المصابة بأورام دماغية خبيثة على قيد الحياة، واختبروا أيضًا تركيبة جديدة كان من الأسهل إدارتها، وأخذوا النهج الصيدلاني المحتمل خطوة أقرب إلى التجارب السريرية مع المشاركين البشريين.

وقال شون لولر، المؤلف الرئيسي والأستاذ المساعد لعلم الأمراض والطب المخبري في جامعة براون، "إن الشيء المثير للاهتمام حول هذا الدواء هو أنه يستهدف عددًا من السمات المميزة للمرض"، موضحا أن هذا أمر جذاب لأن هذا النوع من السرطان يستمر فى إيجاد طرق حول الآليات الفردية للهجوم، لذا إذا استخدمنا آليات متعددة للهجوم فى وقت واحد فربما يكون ذلك أكثر نجاحًا."

ضم فريق البحث علماء من مركز براون ليجوريتا للسرطان وكلية الهندسة، قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى بريجهام والنساء / كلية الطب بجامعة هارفارد.

وقال الموقع، إن الورم الأرومي الدبقي، هو النوع الأكثر شيوعًا وخطورة من سرطان الدماغ، معيار الرعاية هو العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة، والتي قد تحسن الأعراض ولكنها لا تعالج السرطان أو توقف، موضحا، أن المركب الطبيعى انديروبين Indirubin، موجود في نباتات النيلي، ومكون من الطب الصيني التقليدي والذي تم استخدامه في علاج ابيضاض الدم النقوي المزمن، وفقًا للباحثين، أظهرت مشتقات الإنديروبين إمكانية علاج السرطان من خلال مجموعة من الآليات.

أظهرت الأبحاث التي نشرها لولر وآخرون قبل 10 سنوات أن الإنديروبين يبطئ نمو أورام الورم الأرومي الدبقي في الفئران، ومع ذلك، قال، لم يتمكن الباحثون من شرح السبب، علاوة على ذلك، لم يكن من السهل جدًا التعامل مع الدواء المعدل، مما يجعل من الصعب على العلماء اختبار مستويات الجرعات أو توصيلها بكفاءة إلى الورم.

وأضاف الموقع، إنه مع استمرار العلماء في البحث عن المركب، قامت شركة فوسفوركس بتطويره لتحسين التركيبات الصيدلانية، وقد حصل الفوسفوركس على براءة اختراع لتركيبة من الإندروبين تسمى bromoindirubin acetoxime (BiA)،6 مما جعل المركب أسهل في الاستخدام كعلاج للسرطان عن طريق الحقن، اختبر الباحثون صيغة الجسيمات النانوية على أورام الورم الأرومي الدبقي في الفئران، مع التركيز على كيفية تأثير الدواء على جهاز المناعة .

واوضح الموقع، إنه لم يقتصر دور العلاج على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتكاثرها (مما يؤكد نتائج الدراسات السابقة) ، ولكنه أدى أيضًا إلى تحسين البقاء على قيد الحياة من خلال التأثيرات على أهداف العلاج المناعي المهمة.

وأوضح لولر، الذي استخدم أساليب علاجية مخبرية لعلاج سرطان الدماغ، إن أثر العقار على الجهاز المناعي في تجارب الفئران هذه بطريقة نعتقد أنها يمكن أن تعزز العلاج المناعي السريري لدى البشر.

وقال الموقع، سيستمر الباحثون في اختبار العقار لمعرفة كيفية تفاعله مع العلاج الكيميائي والإشعاعي، بهدف تطوير التجارب السريرية للمشاركين المصابين بالورم الأرومي الدبقي، بينما كان العلماء يدرسون الورم الأرومي الدبقي منذ عقود، قال لولر إنه لم يكن هناك الكثير من الاختراقات العلاجية المهمة، حتى الآن.

قال لولر، إنه على مدى السنوات الـ 20 الماضية أو نحو ذلك، لم تكن هناك العديد من النتائج التي أثرت على البقاء بطريقة ذات مغزى، لذلك نحن نبحث بشغف شديد عن أساليب جديدة"، "يقدم هذا البحث نهجًا جديدًا، ولهذا نحن متحمسون جدًا له".