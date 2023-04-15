علاج انتفاخ البطن بعد الاكل في رمضان

بيروت - نادين محمد - انتفاخ البطن، من أحد العوارض المزعجة التي عادة ما يشعر بها الصائم بعد تناول وجبة الإفطار، وهذا مرده إلى تراكم الطعام غير المهضوم في الأمعاء الغليظة، مما يولد شعوراً بالضيق، تصلباً وألماً في البطن يصاحبه صوت قرقرة نتيجة امتلاء الجهاز الهضمي بالهواء والغازات.

إلى ذلك، تلعب بعض الأسباب الأخرى دوراً في انتفاخ البطن، خاصة بعد الإفطار، سنعرض بعضاً منها، وهي:

أسباب انتفاخ البطن بعد الإفطار في رمضان

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• نتيجة امتناع الصائم عن تناول الطعام لساعات طويلة، يقبل وقت الإفطار على التهام الطعام بشراهة وبكميات كبيرة، ما يسبب انتفاخ البطن.

• الإكثار من تناول الأطعمة المالحة، ما يؤدي إلى جفاف الجسم من السوائل وإلى فتح الشهية.

• تناول الأطعمة التي تحتوي على البهارات والتوابل، ما يؤدي إلى الشعور بالعطش وشرب كميات كبيرة من المياه، كما أنها تفتح الشهية.

• تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كالقهوة والشاي. فالكافيين يضاعف من نشاط الكلى، فيتخلص من الماء، مما يشعر الصائم بالجفاف والعطش، فيقبل على شرب المياه بكثرة، ما يؤدي إلى امتلاء معدته.

• الإكثار من تناول الأطعمة المقلية.

• المشروبات الغازية من أكثر الأسباب شيوعاً لانتفاخ البطن بعد الإفطار في رمضان وتجمع الغازات في الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائها على كمية عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يستقر في الأمعاء الغليظة، يؤدي إلى انتفاخ البطن.

• تناول أطعمة تحتوي على اللاكتوز Lactose الذي يتوفر في الأجبان والألبان، الأطعمة المعلبة، بعض الأنواع من الحبوب، الخبز ومشتقاته. فالجسم يحتوي على إنزيم يعرف باللاكتاز Lactase، وهو ضروري لهضم اللاكتوز، غير أن هذا الإنزيم يوجد لدى البعض بنسب منخفضة، أو أنه ينخفض مع التقدم في السن.

• يعاني البعض من حساسية القمح أو ما يعرف بحساسية الجلوتين Gluten، وهو بروتين موجود في القمح، الشعير ومشتقاتهما، وفور تناولهم للأطعمة التي تحويه يشعرون بانتفاخ في البطن.

علاجات طبيعية لانتفاخ البطن بعد الإفطار في رمضان

الكركم لعلاج انتفاخ البطن بعد الإفطار



يمكن إضافة القليل من مسحوق الكركم إلى بعض الأطعمة، فالكركم يحتوي على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تساعد في علاج انتفاخ البطن والوقاية منه.

خل التفاح لعلاج انتفاخ البطن بعد الإفطار

يحتوي خل التفاح على خصائص مهدئة للمعدة.

تخلط ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب من الماء ويتم تناول المزيج قبل وجبتي الإفطار والسحور.

شاي النعناع لعلاج انتفاخ البطن بعد الإفطار



يساعد شاي النعناع في علاج العديد من اضطرابات المعدة، كالإمساك، الإسهال وانتفاخ البطن.

يتم تناول كوب أو كوبين من شاي النعناع بين وجبتي الإفطار والسحور .

شاي الزنجبيل لعلاج انتفاخ البطن بعد الإفطار



احتواء الزنجبيل على خصائص مضادة للأكسدة يحفز وظائف الجهاز الهضمي، ما يمنع انتفاخ البطن، خاصة بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان.

يمكن تناول كوب من شاي الزنجبيل للتخلص من انتفاخ البطن بعد الإفطار .

شاي البابونج لعلاج انتفاخ البطن بعد الإفطار



يعرف عن شاي البابونج أنه مهدىء لاضطرابات المعدة، ما يمنع تراكم الغازات وانتفاخ البطن.

يمكن تناول كوب أو أكثر من شاي البابونج بين وجبتي الإفطار والسحور.

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الزبادي لعلاج انتفاخ البطن بعد الإفطار



يحتوي الزبادي على البروبيوتيك Probiotics، وهي كائنات حية دقيقة تمنع الالتهابات المعوية والمعدية، ما يقلل من احتمال هياج والتهابات القولون، تراكم الغازات وانتفاخ البطن.

المشي لعلاج انتفاخ البطن بعد الإفطار



ممارسة رياضة المشي لمدة 20 دقيقة بين وجبتي الإفطار والسحور تمنع عسر الهضم ، وبالتالي تقي من تراكم الغازات وانتفاخ البطن بعد الإفطار.



نصائح للوقاية من انتفاخ البطن في رمضان

• تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً.

• تقسيم وجبة الإفطار إلى حصص صغيرة بدلاً من تناولها دفعة واحدة.

• تناول المشروبات بدرجات حرارة معتدلة، غير ساخنة وغير باردة.

• الحرص على القيام بأي نشاط بدني بعد تناول وجبة الإفطار.

• اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف من أجل تنظيم وظائف الأمعاء وللحفاظ على صحة القولون.

• التقليل من كمية الملح المضافة إلى الطعام.

• الاستحمام بمياه دافئة، ما يخفف من حدة التوتر والألم المصاحب لانتفاخ البطن بعد الإفطار.

• الابتعاد قدر المستطاع عن السكريات والكربوهيدرات، لما لها من أثر في اضطراب الجهاز الهضمي.