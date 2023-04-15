شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض يمكن أن تكون مرتبطة بفصيلة دمك.. منها مشاكل الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تغيير التدريبات الخاصة بك ونظامك الغذائي، ولكن لا يمكنك فعل أي شيء لتغيير فصيلة دمك، والتي يتم تحديدها من خلال المواد المجهرية - الموروثة من والديك - التي تعيش على سطح خلايا الدم الحمراء.

تتفاعل هذه المواد السطحية مع جهاز المناعة بطرق تغير من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الشائعة، بناءً على ما إذا كنت من النوع A أو B أو AB أو O ، فقد تكون أكثر أو أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسرطان والعديد من الأمراض الأخرى. إليك ما يمكن أن تعنيه فصيلة دمك بالنسبة لك وفقا لموقع " onlymyhealth"

مشاكل الذاكرة أظهر بحث من مجلة Neurology أن فصيلة الدم AB قد تزيد من خطر إصابتك بالضعف الإدراكين على وجه التحديد، كانت ABs الأكبر سنًا أكثر عرضة من أولئك الذين لديهم فصائل دم أخرى لمشاكل في التعلم أو استدعاء قوائم العناصر - وهو اختبار قياسي للأداء المعرفي (ساعد في الحفاظ على قوة عقلك مع هذه الألعاب الذهنية السبعة الممتعة)

سرطان المعدةالمزيد من الأخبار السيئة إذا كنت من فصيلة الدم AB: خطر الإصابة بسرطان المعدة أعلى بنسبة 26٪ تقريبًا مما إذا كان لديك فصيلة دم B أو O، خلصت دراسة من المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، إذا كنت من النوع أ ، فإن مخاطرك أعلى بنسبة 20٪ من أولئك الذين لديهم النوع B أو O.

قرحة المعدةأظهر بحث أن البكتيريا نفسها التي قد تسبب سرطانات المعدة بين أولئك الذين لديهم فصيلة الدم A أو AB قد تزيد من خطر الإصابة بالقرحة إذا كنت من النوع O

مرض قلبي قد تقلل فصيلة دمك O من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 23٪ مقارنة بالأشخاص الذين لديهم أنواع دم أخرى. هذا وفقًا لبحث من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، أظهرت بيانات الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB وB كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، يقول المؤلفون إن بعض مجموعات الدم مرتبطة بارتفاع معدلات الالتهاب، وهو ما قد يفسر جزئيًا ارتباطها بأمراض القلب.

سرطان البنكرياس فوائد أكثر للنوع O: تقل احتمالية إصابتك بسرطان البنكرياس بنسبة 37٪ من الأشخاص الذين لديهم أنواع دم أخرى ، وفقًا لبحث من مجلة المعهد الوطني للسرطان ، مرة أخرى ، يشير مؤلفو الدراسة إلى وجود بكتيريا الأمعاء الحلزونية البوابية كتفسير محتمل لمعدلات المرض المرتفعة بين فصائل الدم غير O.