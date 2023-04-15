شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد صحية للمشي المسائى.. أبرزها إنقاص الوزن وتحسين النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد المشي معروفة لكن هل تعلم أن المشي في وقت مبكر من المساء يمكن أن يكون له فوائد صحية إضافية؟ إليك كل ما تريد معرفته لإضافة المشى المسائى إلى روتينك اليومى، وفقًا لما نشره موقع " ndtv". 7 أسباب تجعلك تضيف المشي المسائي إلى روتينك تحسين النوميمكن أن يؤدي المشي في وقت مبكر من المساء إلى تحسين نوعية نومك من خلال تنظيم ساعتك الداخلية، يدفع التعرض للضوء الطبيعي أثناء النهار جسمك إلى إنتاج الميلاتونين في المساء ، مما يشير إلى عقلك أن الوقت قد حان للنوم، من خلال التنزه بالخارج في وقت مبكر من المساء، يمكنك تعزيز إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي لجسمك والحصول على نوم أكثر راحة ليلاً.

تقليل الإجهاديعد المشي طريقة رائعة لتقليل التوتر، ويمكن أن يكون المشي في وقت مبكر في المساء فعالًا بشكل خاص، بعد يوم طويل في العمل أو المدرسة، يمكن أن يساعدك التنزه في الخارج على تخفيف الضغط وتصفية ذهنك، فهو لا يوفر فقط فرصة للتخلص من ضغوط اليوم، بل يمكنه أيضًا مساعدتك في بناء المرونة حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل مع الضغوطات المستقبلية.

تحسين الحالة المزاجيةثبت أن التمرين المنتظم يعزز المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب والقلق، يمكن أن يساعدك المشي في وقت مبكر في المساء على الشعور بالتحسن من خلال تغيير المشهد والهواء النقي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك المشي على الاسترخاء والتفكير بشكل أكثر إيجابية ، مما قد يحسن نظرتك العامة إلى الحياة.

صحة قلب المشي هو تمرين منخفض التأثير يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية من خلال المساعدة في خفض ضغط الدم وتقوية القلب وتحسين تدفق الدم، يمكن أن يكون للمشي لمسافة قصيرة في وقت مبكر من المساء فوائد ، مثل تقليل الالتهاب وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

زيادة الطاقةفي حين أنه قد يبدو من غير المنطقي أن تمشي عندما لا يكون لديك الكثير من الطاقة ، تظهر الأبحاث أن التمرين يمكن أن يزيد من مستويات الطاقة في الواقع، المشي في وقت مبكر من المساء طريقة رائعة لممارسة القليل من التمارين الإضافية وإيقاظ جسدك بعد يوم طويل من الجلوس على المكتب .

إدارة الوزنيمكن أن يكون المشي وسيلة فعالة للتحكم في الوزن أو حتى التخلص من بعض الوزن، يمكن أن يساعدك المشي في وقت مبكر في المساء على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن عن طريق حرق السعرات الحرارية وتحسين التمثيل الغذائي، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الرغبة الشديدة ، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وتحسين الهضم، مما يساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر كفاءة.

تحسين وظيفة الدماغثبت أن المشي يحسن الوظيفة الإدراكية والذاكرة ، حتى لدى كبار السن، يمكن للمشي في وقت مبكر من المساء أن يساعدك على البقاء قويًا من خلال توفير فترة راحة قصيرة من الضغوطات العقلية وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ.