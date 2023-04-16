شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح بسيطة للحفاظ على صحة الكلى.. أبرزها النشاط البدنى وشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب كليتنا دورًا مهمًا في تصفية الدم من الفضلات والسوائل الزائدة، وتنظيم ضغط الدم، وإنتاج الهرمونات التي تنظم وظائف الجسم المختلفة، يمكن أن يساعد الحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن ومغذي وترطيب مناسب في تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الكلى، وإليك بعض النصائح للحفاظ على صحة الكلى، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

فيما يلي بعض نصائح الخبراء للحفاظ على صحة الكلى 1. النشاط البدنيالتمرين بانتظام يقلل من فرصة الإصابة بأمراض الكلى المزمنة ، يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب ، وكلها ضرورية لتجنب تلف الكلى، يمكنك تحسين صحتك عن طريق المشي أو الجري أو ركوب الدراجات أو حتى ممارسة الرياضات مثل التنس.

2. إدارة مستوى السكر في الدميعد مرض السكري سببًا رئيسيًا لتلف الكلى ، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى بمرور الوقت، ما يقلل من قدرتها على العمل بشكل صحيح. عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، يمكن أن تتراكم الفضلات والسوائل الزائدة في الجسم ، مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية. ومع ذلك ، من خلال التحكم في مستويات السكر في الدم من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية ، من الممكن تقليل مخاطر تلف الكلى والمضاعفات الأخرى المرتبطة بمرض السكري. ب

3. توخي الحذر مع المضادات الحيوية

إذا كنت تستخدم المضادات الحيوية بشكل متكرر، فقد تضر بكليتيك حتى لو كنت بصحة جيدة ، فلا يزال ذلك ممكنًا ، إذا كانت الكليتان لا تعملان كما ينبغي، فهذا يكون أكثر خطورة لا تأخذها إلا إذا نصحك طبيبك بأخذها.

4. أكل صحيكل ما تستهلكه، حتى الأطعمة غير الصحية مثل الدهون الزائدة والملح والسكر ، تتم معالجته بواسطة كليتيك، يمكن أن يتسبب النظام الغذائي السيئ في النهاية في الإصابة بأمراض ضارة بالكلى مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري وغيرها، يشمل النظام الغذائي الصحي الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة مع تجنب الوجبات المصنعة.

5. شرب كمية كافية من الماءالترطيب الكافي ضروري للحفاظ على صحة الكلى، يساعد الماء على نقل الفضلات والعناصر الغذائية الحيوية من الكلى وإليها ، كما يساعد على طرد السموم والفضلات الأخرى من الجسم عن طريق البول، عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الماء ، يمكن أن يتسبب ذلك في انسداد المرشحات الصغيرة في الكلى ، مما قد يؤدي إلى حصوات الكلى والتهابات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب الجفاف المزمن في تلف الكلى بمرور الوقت ، حيث تصبح الكلى مرهقة وغير قادرة على العمل بشكل صحيح. الكمية اليومية الموصى بتناولها من الماء هي بشكل عام حوالي خمسة إلى ستة أكواب في اليوم

6. الإقلاع عن التدخين:يزيد التدخين من فرص الإصابة بسرطان الكلى ويدمر الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى كليتيك علاوة على ذلك، قد يتداخل التدخين مع العديد من الأدوية المستخدمة لخفض ضغط الدم. نظرًا لأن أمراض الكلى تحدث غالبًا بسبب ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط ، فهذا وضع خطير.

7. الفحص المنتظم يعد اختبار وظائف الكلى المنتظم أمرًا مهمًا إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بتلف الكلى أو مرض الكلى. يعد الفحص المنتظم مهمًا للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمشاكل الكلى.