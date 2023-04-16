شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لاتباع نظام غذائي يعزز مستويات الخصوبة.. أبرزها تقليل الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الخصوبة عاملاً حاسمًا للأزواج الراغبين في الإنجاب، على الرغم من التقدم التكنولوجي في الطب، لا يزال هناك العديد من الأزواج الذين يعانون من الحمل، ويلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا في تحسين مستويات الخصوبة، وإليك بعض النصائح للمساعدة في زيادة مستويات الخصوبة لديك، وفقًا لما نشره موقع "ndtv". نصائح النظام الغذائي لزيادة الخصوبة 1. تناول نظام غذائي متوازنإن تناول نظام غذائي متوازن أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، ولا يختلف عن الخصوبة، يمكن لنظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف أن يعزز بشكل كبير مستويات الخصوبة لديك، بعض الأطعمة الأساسية التي يجب أن تشملها هي الفواكه والخضروات والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبقوليات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكر والدهون غير الصحية إلى زيادة مستويات الخصوبة.

2. زد من تناولك لحمض الفوليكيعد حمض الفوليك من العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الخصوبة لدى النساء، إنه ضروري للتبويض الصحي وزرع البويضة الملقحة، تشمل الأطعمة الغنية بحمض الفوليك الخضروات الورقية الخضراء وحبوب الإفطار المدعمة والفاصوليا والبيض والفواكه الحمضية.

3. تناول المزيد من مضادات الأكسدةمضادات الأكسدة ضرورية لصحة الجهاز التناسلي لدى كل من الرجال والنساء، فهي تساعد على حماية الحمض النووي من الأضرار التأكسدية، وتحسين جودة الحيوانات المنوية ، وتعزيز التبويض، يمكن العثور على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE والسيلينيوم وبيتا كاروتين في الأطعمة مثل المكسرات والبذور والفواكه والخضروات.

4. قلل من تناول الكافيينالكافيين منبه موجود في القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية، ارتبط تناول كميات كبيرة من الكافيين بانخفاض مستويات الخصوبة لدى النساء ، يجب أن تهدف النساء اللواتي يحاولن الحمل إلى الحد من تناول الكافيين إلى أقل من 200 ملغ يوميًا، وهو ما يعادل فنجانًا واحدًا من القهوة.

5. النظر في نظام غذائي منخفض الكربوهيدراتثبت أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات له فوائد كبيرة فيما يتعلق بمستويات الخصوبة لدى النساء، يحسن حساسية الأنسولين، وهو أمر ضروري للتبويض الصحي، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات في تقليل خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، وهي سبب شائع للعقم عند النساء.

6. تناول المزيد من أحماض أوميجا 3 الدهنيةأحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لصحة الجهاز التناسلي عند النساء، تساعد في تنظيم الهرمونات وتقليل الالتهاب وتحسين جودة البويضات، بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تعمل على تحسين جودة السائل المنوي لدى الرجال. تشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الأسماك والمكسرات والبذور.

7. الحفاظ على وزن صحييعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا ضروريًا للصحة العامة ، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات الخصوبة. يمكن أن تتداخل زيادة الوزن أو نقص الوزن مع إنتاج الهرمونات ، مما قد يؤثر على التبويض وإنتاج الحيوانات المنوية.