شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من دوار الحركة.. 6 علاجات منزلية لتقليل الغثيان أثناء السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوار الحركة هو حالة شائعة تصيب العديد من الأشخاص الذين يسافرون بالسيارة أو الطائرة أو القطار أو القارب، يحدث هذا بسبب استقبال الدماغ لإشارات متضاربة من الأذن الداخلية والعينين وأجزاء الجسم الأخرى حول الحركة، هذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الدوخة والغثيان والقيء، وإليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها.



7 علاجات منزلية لتعزيز العلاجات المنزلية الزنجبيلالزنجبيل هو مضاد طبيعي للالتهابات ومساعد في الجهاز الهضمي يستخدم منذ قرون لعلاج الأمراض المختلفة ، بما في ذلك دوار الحركة، أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل الغثيان والقيء الناجم عن دوار الحركة والعلاج الكيميائي والحمل.

النعناعثبت أن زيت النعناع العطري والشاي يساعدان في تهدئة اضطراب المعدة وتقليل الغثيان، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت النعناع العطري إلى ناشر الهواء أو وضعه على صدغك ورقبتك للمساعدة في تقليل أعراض دوار الحركة.

العلاج بالإبرالعلاج بالضغط هو شكل من أشكال الطب البديل يتضمن الضغط على نقاط معينة في الجسم للمساعدة في تخفيف الأعراض الجسدية والعاطفية، يمكنك استخدام أربطة العلاج بالابر أو الأساور ، والتي تضغط على نقاط العلاج بالضغط في الرسغ للمساعدة في تقليل أعراض دوار الحركة.

الترطيبالحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم للوقاية من الجفاف الذي قد يؤدي إلى تفاقم أعراض دوار الحركة، اشرب الكثير من الماء أو السوائل الأخرى قبل وأثناء سفرك، خاصة إذا كنت تسافر في مناخات حارة أو جافة، تجنب الكافيين والمشروبات السكرية، والتي يمكن أن تسبب الجفاف وتزيد من حالة الغثيان.

الروائحيتضمن العلاج بالروائح استخدام الزيوت الأساسية لتعزيز الصحة الجسدية والعاطفية، يمكن أن تساعد الزيوت الأساسية مثل اللافندر والبابونج والليمون على تهدئة أعصابك وتقليل أعراض دوار الحركة، يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية إلى ناشر الهواء الخاص بك أو استنشاقها عن طريق وضع بضع قطرات على منديل أو كرة قطنية، يمكنك أيضًا وضع الزيوت العطرية على صدغك أو رقبتك أو معصميك.

التهوية المناسبةيمكن أن تساعد التهوية المناسبة في تقليل أعراض دوار الحركة عن طريق توفير الهواء النقي وتقليل الروائح والحرارة إذا أمكن ، افتح نافذة أو فتحة في سيارتك أو طائرتك أو قطارك للسماح للهواء النقي بالانتشا،. يمكنك أيضًا استخدام مروحة أو مكيف هواء محمول للمساعدة في الحفاظ على مستوى مريح من درجة الحرارة والرطوبة، تجنب الروائح القوية ، مثل دخان السجائر أو العطور أو الطعام ، والتي يمكن أن تسبب الغثيان.