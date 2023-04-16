شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق مهمة تحميك من موجات الحر فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تضرب موجات الحر وتعرضك لخطر الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس.

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، موجات الحر هي فترات من الطقس شديد الحرارة يمكن أن تستمر لعدة أيام أو أسابيع، ويمكن أن تكون خطيرة إذا لم تتخذ الاحتياطات المناسبة، وفيما يلي خمس طرق يمكنك من خلالها حماية نفسك أثناء موجة الحر.

حافظ على رطوبتكيعتبر الترطيب أحد أهم الجوانب عندما يتعلق الأمر بحماية نفسك من موجة الحر. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الإرهاق والدوخة وأعراض أخرى يمكن أن تكون خطيرة في درجات الحرارة الشديدة، وبالتالي، حافظ على رطوبتك واستهدف شرب ما لا يقل عن ثمانية إلى 10 أكواب من الماء يوميًا ، وتجنب المشروبات السكرية والكحول التي يمكن أن تسبب الجفاف.

يمكنك أيضًا شرب ماء الليمون واللبن لتبقى باردة وتتغلب على الحرارة. وإذا كنت تشعر بالتعب أو الضعف ، يمكنك شرب محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم (ORS).

ابق في الداخلخلال أكثر فترات اليوم حرارة، من الأفضل البقاء في الداخل في بيئة مكيفة الهواء، إذا لم يكن لديك مكيف هواء في المنزل، يمكنك أيضًا استخدام مبرد. اخرج من منزلك فقط عندما يكون ذلك ضروريًا وأيضًا بعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

لا يجب أن تخرج في الشمس بدون استخدام واقي الشمس، ضعي كمية مناسبة على وجهك ورقبتك ويديك (وكذلك أي أماكن أخرى ستتعرض لأشعة الشمس)، شيء آخر يجب تذكره هو عدم الخروج فورًا بعد وضع الكريم الواقي من الشمس. اترك ما لا يقل عن خمس إلى 10 دقائق حتى يتسرب إلى جلدك.

ارتداء الملابس المناسبةأثناء موجة الحر، من المهم ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة تسمح لبشرتك بالتنفس، تجنب الألوان الداكنة التي تمتص الحرارة ، واختر الألوان الفاتحة التي تعكسها. ارتدِ قبعة أو استخدم مظلة لتوفير الظل عندما تكون بالخارج ، واستخدم واقٍ من الشمس مع عامل حماية عالٍ لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة.

تناول الأطعمة الطازجة والخفيفةيجب تجنب تناول الأطعمة التي لا معنى لها واستهلاك الأطعمة الخفيفة والطازجة. يمكنك تناول الفواكه الموسمية والخضروات والخيار. تجنب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أيضًا.

خذ حمامًا باردًايمكن أن يساعد الاستحمام أو الاستحمام بماء بارد على خفض درجة حرارة الجسم والتخفيف من الحرارة. إذا لم يكن لديك دش ، يمكنك أيضًا استخدام قطعة قماش مبللة أو منشفة لتبريد بشرتك، ضع قطعة القماش على جبهتك أو رقبتك أو معصميك للمساعدة في تنظيم درجة حرارة جسمك والبقاء باردًا.