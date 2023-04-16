شكرا لقرائتكم خبر عن إليك 7 أعشاب وتوابل تساعد في تحسين الذاكرة وصحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد دماغ الإنسان من أكثر الأعضاء تعقيدًا في الجسم، ويتطلب الكثير من الطاقة ليعمل بشكل صحيح، مع تقدمنا في العمر، يمكن أن تصبح أدمغتنا أقل كفاءة، وقد نشهد بعض الانخفاض في القدرة المعرفية، وإليك مجموعة متنوعة من الأعشاب والتوابل التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتحسين الوظيفة الإدراكية، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". الأعشاب والتوابل التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ الكركميحتوي على مركب يسمى الكركمين، والذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات لقد ثبت أن الكركمين يحسن الذاكرة والمزاج، وقد يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

المريمية

المريمية هي عشب يستخدم غالبًا في الأطباق المالحة ويمكن استخدامه أيضًا في الشاي أو كمكملات غذائية، لقد ثبت أنه يحسن الذاكرة والوظيفة الإدراكية لدى كبار السن ، وقد يساعد أيضًا في تخفيف التوتر والقلق.

الجينسنج

الجينسنج هو جذر تم استخدامه في الطب الصيني التقليدي لعدة قرون، وهو معروف بخصائصه المتكيفة ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد الجسم على التكيف مع الإجهاد وتحسين الأداء العقلي والجسدي، قد يكون للجينسنج أيضًا القدرة على تحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

القرفةتحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من التلف، وقد ثبت أيضًا أنه يحسن الذاكرة والانتباه لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. النعناعيُعرف بقدرته على تحسين الهضم ، ولكنه يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين الوظيفة الإدراكية. ثبت أن النعناع يحسن الذاكرة والانتباه لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الإدراك.

الريحانيشتهر بخصائصه المضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وتحسين الوضوح العقلي، ثبت أن الريحان يحسن الوظيفة الإدراكية والذاكرة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

فلفل أسودالفلفل الأسود هو نوع من التوابل التي تستخدم عادة في الطهي ويحتوي على مركبات ثبت أنها تحسن الوظيفة الإدراكية، يمكن للفلفل الأسود تحسين الوظيفة الإدراكية عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وتقليل الالتهاب.