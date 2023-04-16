شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لزيت بذور اليقطين.. من صحة القلب لنمو الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر زيت بذور اليقطين "اللب الأبيض"، عالي القيمة الغذائية لاحتوائه على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والأحماض الدهنية غير المشبعة ومضادات الأكسدة القوية وخصائصه المضادة للالتهابات.

ويعرف أيضًا باسم زيت البيبيتا ويتم تصنيعه عن طريق ضغط الزيوت من بذور اليقطين، إما باستخدام الحرارة أو البرودة، ومن المعروف أنه يتحكم في نسبة الكوليسترول، ويقلل من علامات تورم البروستاتا والهبات الساخنة، ويمنع تساقط الشعر، يمكن تناوله على شكل سائل أو كمكمل غذائي، تابع القراءة لمعرفة الفوائد الصحية لهذا الزيت وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فوائد صحية لزيت بذور اليقطينيعزز صحة القلب

تمت دراسة زيت بذور اليقطين لقدرته على خفض الكوليسترول بسبب فيتوسترولس وتكوين الأحماض الدهنية غير المشبعة. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلةJournal of Medicinal Food ، قد يوفر زيت بذور اليقطين مزايا إضافية للوقاية من أمراض القلب وخفض ضغط الدم. عندما تستبدل الدهون المشبعة مثل الزبدة بالزيت ، يمكن أن تدعم الكوليسترول الجيد عند تناولها باعتدال.

يحسن نمو الشعر

يتعامل معظم الناس مع مشاكل الشعر وغالبًا ما يقلقون إذا كان لديهم نمو شعر ضعيف. يسعون إلى اتخاذ تدابير مختلفة وتطبيق الزيوت المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة. طريقة واحدة لتحسين نمو شعرك باستخدام زيت بذور اليقطين. لوحظ زيادة في نمو الشعر لدى الرجال الذين تناولوا 400 ملليجرام من زيت بذور اليقطين يوميًا (في شكل كبسولة) لمدة 24 أسبوعًا ، وفقًا لدراسة نُشرت في الطب البديل والتكميلي المبني على الأدلة.

يساعد على التقليل من أعراض سن اليأس

يمكن أن يساعد زيت بذور اليقطين أيضًا في تقليل أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والصداع وآلام المفاصل. توجد فيتويستروغنز، أو المواد النباتية التي تعمل مثل الاستروجين في الجسم ، في بذور اليقطين ، مما يساعد على تقليل هذه الأعراض.

يحسن صحة الجهاز البولي

زيت بذور اليقطين مفيد أيضًا في تحسين صحة الجهاز البولي والوقاية من مشاكل المسالك البولية. أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن مستخلص زيت بذور اليقطين ساعد في تقليل أعراض فرط نشاط المثانة. قد تساعد المكملات بزيت بذور اليقطين في تقليل الإلحاح وكثرة التبول.

يعزز صحة البروستاتا

الزنك والكاروتينات والفيتوستيرول الموجودة بكميات كبيرة في بذور اليقطين تعزز صحة البروستاتا. يمكن أن يساعد في تقليل علامات تضخم البروستاتا الحميد ، تضخم البروستاتا.

تقليل الالتهاب

زيت بذور اليقطين هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويساعد على محاربة الالتهابات والجذور الحرة في الجسم. وبالتالي، فهو يساعد في منع العديد من الأمراض.