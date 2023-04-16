شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لإنقاذ وزنك.. منها جدول زمنى للرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون المنتفخة فى منطقة الفخذ لا تفقد الشخص المظهر فقط ، ولكن تسبب الكثير من الاضطرابات الجلدية على الجسم، وتخفيض وزن الفخذين يعتمد على اتباع نظام غذائى شامل ووضع الجدول الزمنى لممارسة الرياضة ، ووفقا لموقع " only my health " الطبى قال أن تخفيض وزن الفخذين يعتمد على :

أكل صحى

وهو من الخطوات الحاسمة التى تحتاج إلى اتخاذها لتقليل الوزن ، والابتعاد عن الأكلات الغذائية غير الصحية ومنها البيتزا والكعك والبطاطس والحبوب محملة بالسكر والجبن والقشدة، والبطاطس المخبوزة.

واستبدلها بأكلات صحية مثل الخضار والفواكه والفاصوليا ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة.

ممارسة التمارين بانتظام

وتشمل المشى بانتظام ، التجديف، ركوب الدراجات، وتسلق السلاسلم ، وهذه التدريبات تعطي ساقيك والفخذين تجريب قوية بالإضافة إلى حرق الكثير من السعرات الحرارية.

تدريب الوزن للفخذين

من خلال الجلوس مثل القرفصاء، والوقوف والقدمين بعيدا عن بعضها، مع ممارسة بعض التمارين الأخرى التى تمكنك من فقدان الدهون حول الفخذ مثل لعب الكرة، وتمارين الضغط ، على أن يتم ممارسة هذه التمارين بانتظام.