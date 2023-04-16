بيروت - نادين محمد - أعراض نقص الصوديوم في الدم عديدة هل هو مدعاة للقلق؟ و كيف يتم علاجه؟ فقد يحدث نقص مستوى الصوديوم في الدم عند انخفاض كمية الصوديوم في الدم بشكل غير طبيعي أو عند الزيادة المفرطة لكمية الماء في الدم. يُعدُّ نقص مستوى الصوديوم في الدم شائعًا في لدى كبار السن وتشمل علامات وأعراض نقص مستوى الصوديوم في الدم الخمول والارتباك و قد يتسبب نقص مستوى الصوديوم الشديد في الدم في حدوث نوبات وغيبوبة، بل إنه قد يؤدي فوق ذلك إلى الوفاة.

ما هو نقص الصوديوم ؟

يعد نقص صوديوم الدم هو مصطلح يشير إلى انخفاض مستوى الصوديوم في الدم عن المعدل الطبيعي. إذا كنت قد أجريت اختبارات الدم ، فسترى أنها مدرجة باسم "الصوديوم" أو "Na +" في نتائج المختبر.

تعد مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم مهمة و يجب أن تظل النسبة الصحيحة لهذه العناصر إلى إجمالي كمية الماء في جسمك متوازنة للتأكد من بقائك بصحة جيدة.

الصورة من موقع AdobeStock

أعراض نقص الصوديوم في الدم

يسبب نقص صوديوم الدم أعراضًا عصبية تتراوح من الارتباك إلى النوبات إلى الغيبوبة. تعتمد شدة الأعراض على مدى انخفاض مستويات الصوديوم في مجرى الدم ومدى سرعة هبوطه.

في كثير من الحالات ، تنخفض مستويات الصوديوم في الدم تدريجيًا ، مما ينتج عنه أعراض خفيفة فقط .

تكون الأعراض أكثر خطورة عندما تنخفض مستويات الصوديوم في الدم بسرعة.

تشمل العلامات والأعراض الأخرى لنقص صوديوم الدم المعتدل إلى الشديد ما يلي:

تقلصات العضلات أو ضعفها.

الغثيان والقيء .

الصورة من موقع AdobeStock

الخمول أو انخفاض الطاقة.

صداع .

تغيرات الحالة العقلية.

على الجانب الآخر يعتبر نقص مستوى الصوديوم في الدم أكثر شيوعًا بين كبار السن؛ لأنهم أكثر عرضة لتناول الأدوية أو لمواجهة مشاكل طبية تعرضهم لخطر الإصابة باضطراب. تتضمن عوامل الخطر هذه ما يلي:

الأدوية المدرة للبول (مدرات البول)

بعض أنواع مضادات الاكتئاب

عقار كاربمزابين، وهو من الأدوية المضادة للنوبات

قصور نشاط الغدة الدرقية أو الغدد الكظرية

تدهور وظائف الكلى أو الكبد أو القلب

ما رأيك في معرفة المزيد من علامات وأعراض نقص فيتامين "أ"

الصورة من موقع AdobeStock

بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة

بعض الأمراض، مثل الالتهاب الرئوي أو عدوى المسالك البولية التي يمكن أن تسبب الجفاف

قد تتضمن علاجات نقص مستوى الصوديوم في الدم تغيير الأدوية التي تؤثر في مستوى الصوديوم أو علاج المرض الكامن وراء نقص مستوى الصوديوم في الدم أو تغيير كمية الماء التي تشربها أو كمية الملح في نظامك الغذائي.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص الصوديوم ؟

لديك فشل كلوي .

تعاني من قصور القلب الاحتقاني .

لديك أمراض تؤثر على الرئتين أو الكبد أو الدماغ.

لديك حالات تتعلق بمستويات الهرمونات ونظام الغدد الصماء .

خضعت لعملية جراحية.

تناول بعض الأدوية مثل بعض أنواع مدرات البول أو بعض أنواع مضادات الاكتئاب .

يعد نقص صوديوم الدم شائعًا جدًا وتعد معدلات نقص صوديوم الدم أعلى بين الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى وحدات الرعاية بالمستشفى أو الذين يعانون من الحالات الطبية السابقة.

ما الذي يسبب نقص الصوديوم ؟

الصورة من موقع AdobeStock

من الممكن أيضًا أن تفقد الكثير من الصوديوم من جسمك. تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

استخدام مدرات البول: يمكن أن تسبب لك مدرات البول زيادة كمية الصوديوم التي تفرزها في البول (التبول). حتى أن بعض الناس يسمون مدرات البول "حبوب الماء".

الإسهال غير المعالج : يمكن أن يسبب الجفاف ونقص صوديوم الدم.

تناول بعض الأدوية: تشمل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) وكاربامازيبين (Tegretol®). تُستخدم مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية بشكل شائع لعلاج الاكتئاب وكاربامازيبين لعلاج الصرع.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على هل نقص فيتامين د يسبب تساقط الشعر؟

المصدر موقع : clinicbyclevelandclinic