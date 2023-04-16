أسرع رجيم لحرق دهون البطن العنيدة .. جرّبيه بنفسك

بيروت - نادين محمد -

تعد حمية الجريب فروت هي إحدى خطط النظام الغذائي الشائعة، وتساعد على حرق الدهون العنيدة فيها من الجسم دون حرمانه من أي فيتامينات ومعادن.

يعد الجريب فروت من أفضل الفواكه التي يجب أن يتضمنها نظامك الغذائي؛ لأنه يحتوي على إنزيمات تساعد في تخسيس الوزن.

​

يحتوي نظام الجريب فروت الغذائي على معادن وفيتامين c وبيتا كاروتين التي تساعد في بناء المناعة، كما أنه مصدر غني لمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبكتين.



خطة النظام الغذائي لعصير الجريب فروت:

اقرئي أيضا : رجيم الجريب فروت لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها

الإفطار

في ما يلي قائمة بخيارات الإفطار التي يمكنك تضمينها عند اتباع هذا النظام الغذائي:

-شريحة من الخبز المحمص مع كريمة الجبن مع جريب فروت.

-موسلي بار وثمرة جريب فروت.

-دقيق الشوفان مع حليب اللوز والجريب فروت.

-بيضتان ونصف ثمرة جريب فروت وشريحتان من اللحم المشوي.

​

الغداء

فيما يلي قائمة بخيارات الغداء التي يمكنك تضمينها:

نصف حبة جريب فروت مع وعاء شوربة طماطم.

صدر دجاج مشوي بالثوم والأعشاب.

التوفو المشوي مع نودلز الكوسة.

أي لحم قليل الدهن لا يزيد على شريحتين مع طبق من السلطة مع نصف حبة جريب فروت.



وجبة عشاء



هذه قائمة بأفضل خيارات تناول الطعام التي يمكنك تضمينها:

كوب من الجبن مع الجريب فروت.

كوب حليب جوز الهند مع نصف حبة جريب فروت.

فاصوليا خضراء مع ثمرة جريب فروت.

​

وجبات خفيفة

في ما يلي بعض الخيارات التي يمكنك تضمينها في وجباتك الخفيفة:

توت.

تفاح.

لوز.

البروكلي على البخار.

إذا شعرت بالجوع قبل الذهاب إلى الفراش، يمكنك تناول كوب دافئ من الحليب منزوع الدسم.



الفوائد الغذائية للجريب فروت

يمكن أن يكون تضمين الجريب فروت في نظامك الغذائي مفيداً في إعطائك جميع العناصر الغذائية الضرورية بأقل سعرات حرارية.



إليك الفوائد الصحية لرجيم الجريب فروت

1. فقدان الوزن

​

تساعد الألياف على زيادة وقت الهضم، فإن إدخال الجريب فروت الرائع في نظامك الغذائي الصحي يمنحك كمية وافرة من الألياف التي تساعد في كبح الشهية، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.

2. تحسين مقاومة الأنسولين

هرمون الأنسولين يلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على نسبة السكر في الدم في جسمك، إلى جانب العديد من الجوانب الأيضية الأخرى. قد يمنعك تضمين الجريب فروت في نظامك الغذائي من مقاومة الأنسولين عن طريق التحكم في مستويات الأنسولين في جسمك.

​

3. خفض ضغط الدم

يحتوي الجريب فروت على البوتاسيوم بشكل كافٍ، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم. كما أنه يقلل من الكوليسترول السيئ في الجسم ويحسن مستويات الكوليسترول الكلية. يقال أيضاً إن الألياف العالية في الجريب فروت تقلل من المخاطر المرتبطة بضغط الدم.

​

4. مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يحتوي الجريب فروت على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على الأداء السليم لقلبك. يساعد تضمين الجريب فروت في نظامك الغذائي على حمايتك من العديد من أمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب مضادات الأكسدة والألياف.

​

الأطعمة التي نحتاج إلى تجنبها خلال نظام الجريب فروت الغذائي

الخبز والزبدة

الخضار مثل الفاصوليا الخضراء، الخيار، البصل الأخضر، سلطة الملفوف، البطاطس، البازلاء، بيتزا، خضروات مقلية، مايونيز.

المشروبات الغازية والكعك والمعجنات.

لحم البقر.

الموز.