شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية غدد تقدم نصائح تحميك من خطر الإصابة بفيروسات الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدراسات المختلفة عن أن تقلبات الطقس خلال موسم الربيع تعرض الأشخاص إلى مشاكل صحية منها الإصابة بمخاطر الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى انتقال الفيروسات عن طريق الجو، بجانب زيادة الحالة العصبية لدي البعض.

تنصح الدكتورة ناتاليا بالاشوفا أخصائية الغدد الصماء الروسية بإعداد الجسم وتهيئته لاستقبال فصل الربيع بالوقاية من العدوى الفيروسية واتباع نظام غذائي متكامل وتناول الفيتامينات، وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستى.

وأشارت الإخصائية إلى أن بداية فصل الربيع تؤثر في الحالة الصحية لبعض الناس مثل إصابتهم بأمراض فترة البرد، نتيجة تغيرات الفصول وتخفيف الملابس.

كما أضافت خبيرة الغدد أن الربيع والخريف هما موسما ذروة الإصابة بأمراض البرد، لذلك للوقاية منها وحماية الجسم يجب اتباع روتين يومي يتضمن ممارسة النشاط البدني وتناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية.نصائح تحميك من الإصابة بفيروسات الربيع 1.يتغير في الربيع إنتاج هرمون الميلاتونين وهرمونات أخرى. لذلك يجب النوم قبل منتصف الليل وأن يستمر النوم فترة لا تقل عن ست ساعات. كما يجب الحفاظ على توازن الطاقة في التغذية.



2. اتباع نظام غذائي متكامل وتناول الفيتامينات لمنع انتقال عدوي الفيروسات.



3.ممارسة النشاط البدني الذي يساعد على تحسين حالة الأوعية الدموية والقلب ومنظومة المناعة.



4.الكثيرين يعانون من نقص في الفيتامينات والعناصر المعدنية طوال السنة. لذلك عليهم تناول الفيتامينات دائما ولا سيما D وC والزنك والسيلينيوم.



5.فيامين D موجود في الأسماك والماكولات البحرية ويمكن الحصول عليه بواسطة الشمس. أما فيتامين C فيمكن الحصول عليه من تناول الفلفل الحلو والسبانخ والكيوي والحمضيات. والزنك موجود في لحم البقر والكبد والمأكولات البحرية. والسيلينيوم موجود في البقوليات والفستق ونخالة القمح.