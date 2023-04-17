شكرا لقرائتكم خبر عن الوجبات السريعة فى رمضان.. اعرف أضرارها على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحب الكثيرون الخروج والإفطار مع الأصدقاء فى رمضان، ويتطلب ذلك تناول الطعام من خارج المنزل، كالوجبات السريعة، وهو ما يحذر منه الأطباء ويعدونه خطرًا على الصحة، خاصة فى هذا الشهر، ولذا نصح الأطباء الخروج مع الأصدقاء بعد تناول الفطور فى المنزل مباشرة، وتجنب تناوله من الخارج قدر الإمكان.

من تناول الكثير من الطعام الجاهز والسريع خاصة فى شهر رمضان، لأن الجسم يكون صائمًا عن جميع أنواع الطعام طوال النهار، وعندما يبدأ رحلته مع تناول الطعام يبدأها بطعام غير صحى، فيكون ضرره بالغًا على الصحة والجسم أضعاف ضرره فى الأيام الأخرى، والتوابل الكثيرة التى تحويها هذه الوجبات تهدد سلامة الجهاز المعوى وتسبب الإصابة بالحموضة، أو حرقة المعدة، أو القرح، وقد تصل إلى حد الغثيان والتلبك المعوى والإصابة بالإمساك.

ويضيف أن أكثر هذه الأطعمة لا تحتوى على العناصر التى تضمن حالة من الهضم المتميز والاستفادة القصوى من الطعام، وبالتالى تتأثر مستويات الطاقة التى يحتاجها الجسم لاستعادة نشاطه، فيشعر الإنسان بإرهاق شديد وعدم الراحة بعد تناول الطعام وصعوبات عند التبول والتبرز، ولأن الجسم يحتاج فى هذا الشهر إلى تغذية سليمة وصحية ولا يحتمل ادنى نسبة من التلوث أو الضرر.

ما هي أضرار الوجبات السريعة على صحة الإنسان؟

تحتوي الوجبات السريعة على سعرات حرارية عالية، بالإضافة لدهون ومواد وعناصر ضارة بصحة الإنسان.

من أبرز أضرار الوجبات السريعة ما يلي:

السمنة وزيادة الوزن

تسبب الوجبات السريعة أضرار خطيرة على صحة الإنسان، أبرزها زيادة الوزن بشكل مفرط، وهو ما أظهرته نتائج بعض الدراسات التي أجريت بشأن اضرار الوجبات السريعة خاصة على صحة الأطفال والمراهقين، خاصة وأن هذه الوجبات تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، وهو ما يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية بجسم الإنسان، وبالتالي يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل داء السكري، نتيجة زيادة الوزن والسمنة.

تؤدى الوجبات السريعة إلى الإصابة بعدد من الأمراض ومنها:

الإصابة بقرحة المعدة

تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من التوابل خاصة الحارة، وهو ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة.

الإصابة بداء السكري

يتعرض الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة بصفة مستمرة، إلى الإصابة بمرض السكري، نتيجة احتواء هذه الوجبات على نسب عالية من السكريات والدهون، والزيوت المضرة، الأمر الذي يزيد مقاومة الجسم للأنسولين في الدم، مسببًا الإصابة بمرض السكري.

الإصابة بالربو

تلعب مكونات الوجبات السريعة، دور كبير في التأثير السلبي على عمل الجهاز التنفسي بجسم الإنسان، مما ينتج عنها الإصابة بضيق التنفس والربو، خاصة عند الأطفال والمراهقين، الذين يتناولون الوجبات السريعة بنسبة تصل لثلاث مرات في الأسبوع.

ويرجع ذلك إلى ارتباط الوجبات السريعة بزيادة الوزن المفرطة، مما ينتج عنه الضغط على القلب والرئتين، مسببًا ضيق في التنفس، والذي يظهر عند القيام بأي نشاط يومي، مثل المشي، أو صعود درج السلم.